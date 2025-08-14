"Już się pan przyzwyczaił?". Krótka wymiana zdań Tuska i Nawrockiego

W czwartek w południe w Pałacu Prezydenckim spotkali się prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Rozmowa rozpoczęła się o 12 i trwała około godziny.
Wcześniej, przed godziną 12 do pałacu przyjechał limuzyną Karol Nawrocki i wszedł do środka. Punktualnie o godzinie 12 na miejscu pojawił się również Donald Tusk. Premier po wejściu do środka dwie minuty czekał na prezydenta. Kiedy Nawrocki pojawił się w sali, doszło do powitania. Podczas niego wywiązał się krótki dialog pomiędzy prezydentem i premierem.
"Już się pan przyzwyczaił do tego miejsca?"
Tak brzmiał dialog Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem w czasie przywitania:
Nawrocki: - Dzień dobry, panie premierze.
Tusk: - Dzień dobry, panie prezydencie.
(Niezrozumiałe)
Tusk: - Dawno tu nie byłem.
W tym momencie prezydent i premier zapozowali do zdjęć.
Tusk: - Już się pan przyzwyczaił do tego miejsca?
Nawrocki: - Tak, powoli się przyzwyczajam.
(Niezrozumiałe)
Tusk: - Ale... (niezrozumiałe) Belwederem?
Nawrocki: - Ale nie będę tam mieszkał.
Tusk: - Ale dlaczego? Przecież tam jest sto razy lepiej niż tu.
(Niezrozumiałe)
Przed spotkaniem Trumpa z Putinem
Do rozmowy Nawrockiego i Tuska doszło dzień po spotkaniu europejskich liderów, w tym z Donaldem Trumpem, a dzień przed szczytem prezydenta USA z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
Pierwsze środowe spotkanie odbyło się w wąskim gronie liderów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wziął w nim udział premier Donald Tusk. Podczas tej rozmowy omawiano stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z Putinem.
Drugie to była telekonferencja liderów europejskich z Trumpem i Zełenskim, na którym przedstawiano europejskie stanowisko. W tym spotkaniu Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Po tej rozmowie odbyło się trzecie spotkanie trzydziestu liderów europejskich z udziałem Tuska.
Natomiast w piątek w Anchorage na Alasce dojdzie do szczytu Trump-Putin. Mają oni rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie, która wybuchła w lutym 2022 roku w wyniku brutalnej rosyjskiej agresji.
Spotkanie to ogłosił 8 sierpnia amerykański lider. Zasugerował przy tym, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny może zakładać wymianę terytoriów.
Autorka/Autor: kkop/kab
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24