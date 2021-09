Justyna Suchecka odpowiadała na pytania internautów

Czy chciałabyś wrócić do czasów szkolnych we współczesnej Polsce? Czy to dobry okres w edukacji? Suchecka: Ja najlepiej ze wszystkich etapów edukacji wspominam liceum. Kiedy przyglądam się dzisiejszym szkołom odnoszę wrażenie, że w nich dzieje się dużo dobrego, choć jest też wiele rzeczy, które wymagają reformy. Gdybym miała po coś wrócić do szkoły to po to, by nauczyć się lepiej mówić po angielsku. Myślę, że od czasów, kiedy ja chodziłam do szkoły, wzrosła podmiotowość uczniów. Myślę też, że dzisiaj uczniowie mają dużo większą świadomość o zdrowiu psychicznym, równie dzięki szkole.