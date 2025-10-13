Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jury wybrało. Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego

Piotr Pawlak na Konkursie Chopinowskim
Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego
Źródło: TVN24
20 pianistów i pianistek z ośmiu krajów, w tym trzech Polaków – decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – zakwalifikowało się do trzeciego etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. W kolejnych dniach usłyszymy w warszawskiej Filharmonii Narodowej m.in. Piotra Alexewicza, Piotra Pawlaka i Yehudę Prokopowicza.

W niedzielę późnym wieczorem podczas ogłaszania wyników przewodniczący jury Garrick Ohlsson zaznaczył, że za nami długi i intensywny etap. – Poziom pianistów jest tak wysoki, że aż ciekawi mnie, co stanie się dalej – dodał.

Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener odczytał nazwiska pianistów zakwalifikowanych do trzeciego etapu. W tym gronie znalazło się trzech Polaków: Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz.

Yehuda Prokopowicz
Yehuda Prokopowicz
Źródło: Krzysztof Szlęzak / NIFC

W 2021 roku do trzeciego etapu konkursu awansowało sześciu pianistów z Polski, a w 2015 roku - podobnie jak tym razem - trzech. W tym roku w trzecim etapie wystąpią również: Kevin Chen (Kanada), Yang (Jack) Gao (Chiny), Eric Guo (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Hyo Lee (Korea Południowa), Hyuk Lee (Korea Południowa), Tianyou Li (Chiny), Xiaoxuan Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Tomoharu Ushida (Japonia), Zitong Wang (Chiny), Yifan Wu (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Miyu Shindo
Miyu Shindo
Źródło: Krzysztof Szlęzak / NIFC

Poniedziałek dniem przerwy

13 października jest dniem przerwy od przesłuchań. Organizatorzy zachęcają do wzięcia w tym czasie udziału w wydarzeniach towarzyszących konkursowi: od poniedziałku od godz. 13.00 oglądać będzie można wystawę plakatów na XIX Konkurs Chopinowski, a w muzeum w Żelazowej Woli, zwiedzić można Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i poświęcony kompozytorowi modernistyczny park, a także wystawę czasową "Teatr zapięty na ostatni guzik: Lalki sceniczne z Nohant".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"

"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"

WARSZAWA
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu

"Szlak Chopinowski" na Mazowszu

WARSZAWA

Przesłuchania w trzeciej części rywalizacji rozpoczną się we wtorek o godzinie 10 i potrwają do 16 października. Artyści zaprezentują około godzinne recitale obejmujące wykonanie wybranej sonaty, cyklu mazurków oraz inne, wybrane przez siebie kompozycje Fryderyka Chopina. XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/b

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Szlezak

Udostępnij:
Czytaj także:
Franciszek Sterczewski
Burza po słowach posła KO. "Nieprawdziwe i niedopuszczalne", "skandaliczne"
Polska
Ludwik Kotecki
Członek RPP: wydaje mi się, że na tym poprzestaniemy
BIZNES
imageTitle
Rywale w rozpaczy. "Zgasła ostatnia iskierka nadziei"
EUROSPORT
Przygotowania do przejęcia uwolnionych izraelskich zakładników
Oni zostali już uwolnieni. Podali nazwiska
Świat
imageTitle
Cztery lata zawieszenia. Agencja nie uwierzyła tenisiście
EUROSPORT
imageTitle
Urban dokonał tego jako pierwszy
EUROSPORT
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji
WARSZAWA
Donald Trump
Tomahawki dla Ukrainy? "Najpierw porozmawiałbym z Putinem"
Świat
Zginęły dwie osoby
Pożar budynku wielorodzinnego, nie żyją dwie osoby
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
METEO
imageTitle
Polski mur nie do przebicia. "Jesteśmy sobie pisani"
EUROSPORT
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Trudniej o podwyżkę. "Taktyczna cierpliwość" na rynku pracy
BIZNES
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Gaza
Hamas uwalnia zakładników
RELACJA
Poznań
Wielki ogień w Poznaniu, paliła się galeria handlowa. Na miejscu wciąż kilkanaście zastępów
Poznań
imageTitle
Wygrany zgrupowania? "Byłem w dobrej formie"
EUROSPORT
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
METEO
imageTitle
Lewandowski wśród najlepszych strzelców drużyn narodowych. Imponujący dorobek
EUROSPORT
Nowy posterunek w Turobinie
"Autoparaliż" w wojsku i służbach mundurowych. Jak do niego doszło?
Robert Zieliński
Wiec PiS na placu Zamkowym
Kaczyński "stracił czujność już na samym początku"
Polska
Donald Trump przed wylotem na Bliski Wschód
Trump poleciał do Egiptu. "Wyjątkowe wydarzenie"
Świat
Baner z podziękowaniami dla prezydenta USA Trumpa przed jego wizytą w Izraelu, w Jerozolimie
Zakładnicy Hamasu, Trump w Egipcie, Polacy krok od baraży
Świat
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
METEO
11 min
pc
Mały dron kontra F-35 za miliardy. Kto naprawdę ma przewagę w powietrzu?
TVN24+ Originals
imageTitle
Jan Urban o meczu. To mu się nie podobało
EUROSPORT
imageTitle
Szymański skomentował swoją niesamowitą bramkę
EUROSPORT
Wypadek na Wisłostradzie
Wypadek na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
WARSZAWA
imageTitle
Wyraźny bohater, ale też rozczarowania. Oceny za mecz z Litwą
Najnowsze
imageTitle
Donald Tusk na meczu Polaków. Przewidział wynik
EUROSPORT
imageTitle
To miejsce trzeba utrzymać. Sytuacja w grupie Polaków
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica