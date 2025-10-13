Jury wybrało. Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego

Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

W niedzielę późnym wieczorem podczas ogłaszania wyników przewodniczący jury Garrick Ohlsson zaznaczył, że za nami długi i intensywny etap. – Poziom pianistów jest tak wysoki, że aż ciekawi mnie, co stanie się dalej – dodał.

Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener odczytał nazwiska pianistów zakwalifikowanych do trzeciego etapu. W tym gronie znalazło się trzech Polaków: Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz.

Yehuda Prokopowicz Źródło: Krzysztof Szlęzak / NIFC

W 2021 roku do trzeciego etapu konkursu awansowało sześciu pianistów z Polski, a w 2015 roku - podobnie jak tym razem - trzech. W tym roku w trzecim etapie wystąpią również: Kevin Chen (Kanada), Yang (Jack) Gao (Chiny), Eric Guo (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Hyo Lee (Korea Południowa), Hyuk Lee (Korea Południowa), Tianyou Li (Chiny), Xiaoxuan Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Tomoharu Ushida (Japonia), Zitong Wang (Chiny), Yifan Wu (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Miyu Shindo Źródło: Krzysztof Szlęzak / NIFC

Poniedziałek dniem przerwy

13 października jest dniem przerwy od przesłuchań. Organizatorzy zachęcają do wzięcia w tym czasie udziału w wydarzeniach towarzyszących konkursowi: od poniedziałku od godz. 13.00 oglądać będzie można wystawę plakatów na XIX Konkurs Chopinowski, a w muzeum w Żelazowej Woli, zwiedzić można Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i poświęcony kompozytorowi modernistyczny park, a także wystawę czasową "Teatr zapięty na ostatni guzik: Lalki sceniczne z Nohant".

Przesłuchania w trzeciej części rywalizacji rozpoczną się we wtorek o godzinie 10 i potrwają do 16 października. Artyści zaprezentują około godzinne recitale obejmujące wykonanie wybranej sonaty, cyklu mazurków oraz inne, wybrane przez siebie kompozycje Fryderyka Chopina. XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

