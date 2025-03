Joanna Mucha: Sławomir Mentzen "proponuje coś, co jest niezwykle niebezpieczne" Źródło: TVN24

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska i wiceministra edukacji Joanna Mucha z Polski 2050 w programie "Kropka nad i" w TVN24 komentowały spadające poparcie dla kandydata PiS Karola Nawrockiego i rosnącą popularność kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena. Mucha oceniła, że tak zwana piątka Mentzena została wygłoszona "na poważnie", ale również ostrzegła przed jedną z jego zapowiedzi.

Według sondażu Opinia24 najwięcej ankietowanych (36,3 procent) oddałoby głos na Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Na drugim miejscu znalazłby się kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki, na którego chęć zagłosowania zadeklarowało 20,4 procent ankietowanych. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen dostałby 18 procent głosów. W stosunku do poprzedniego sondażu Trzaskowski zyskał 1,4 punktu procentowego, zaś Nawrocki ma wynik niższy o 3,7 punktu. Wynik Mentzena wzrósł natomiast o 4,4 punktu procentowego.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska zapytana w "Kropce nad i" w TVN24, czy wpływ na spadek notowań kandydata PiS mógł mieć fakt ujawnienia informacji, że napisał pod pseudonimem książkę, a następnie w wywiadzie wychwalał Karola Nawrockiego, stwierdziła: - Karol Nawrocki miał być kandydatem obywatelskim, a okazał się przede wszystkim kandydatem niepoważnym. - To, że miał podwójną tożsamość to jedno, ale że jako (Tadeusz) Batyr chwalił Nawrockiego, to rzeczywiście jest śmieszne i ośmiesza jego jako kandydata – dodała.

Posłanka zwróciła uwagę, że Karol Nawrocki nie jest również kandydatem obywatelskim, bo środki na jego kampanię zbierają politycy Prawa i Sprawiedliwości. – (Nawrocki) zmierza drogą do zwykłej śmieszności – oceniła.

Wiceministra edukacji Joanna Mucha z Polski 2050 zwróciła uwagę na sondaż przeprowadzony przez ARC Rynek i Opinia, w którym pytano respondentów między innymi o to, czy uważają danego kandydata za patriotę.

- Karol Nawrocki w tym sondażu miał bardzo niskie noty, czyli Polacy nie kupują tej wersji patriotyzmu, którą on sprzedaje. To jest jakaś niezdrowa fascynacja półświatkiem, mafiozami, wręcz neonazistami, ludźmi skazanymi za sutenerstwo, pobicia, za straszne rzeczy – wyliczała.

Joanna Mucha wskazała, że Karol Nawrocki "tych ludzi sprzedaje jako patriotów". – Moja wizja patriotyzmu jest dramatycznie inna – zapewniła.

Joanna Mucha, zwracając uwagę na rosnące poparcie dla kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena, przyznała, że "to nie jest tak, że nie mamy się czym przejmować, bo rzeczywiście partie skrajnie prawicowe mają poglądy zupełnie wychodzące poza klasyczny demokratyczny kanon poglądów i to jest absolutnie niebezpieczne".

- To niestety dzieje się nie tylko u nas, ale w całej Europie i też za oceanem – dodała.

Posłanka zaproponowała sympatykom Sławomira Mentzena, aby odsłuchali "cały fragment, kiedy on mówił o piątce Mentzena". – To było na poważnie i to są jego prawdziwe poglądy, które wtedy przedstawiał. Teraz, jak się z tego wykręca, mówi że to były jakieś próbki sondażowe. Nieprawda, to były jego prawdziwe poglądy – stwierdziła.

Zwróciła uwagę, że Sławomir Mentzen "proponuje coś, co jest niezwykle niebezpieczne". – On proponuje de facto rządzenie krajem za pomocą Rad Gabinetowych, czyli proponuje obstrukcję – oceniła. Wyjaśniła, że kandydat Konfederacji podczas spotkań wyborczych zapewnia, że będzie korzystał z tego narzędzia, "żeby rządzić krajem i mówi, że będzie to robił często".

- Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i potrzebujemy prezydenta, który zagwarantuje bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa, który będzie partnerem zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie – powiedziała Agnieszka Pomaska.

– Proszę sobie wyobrazić, kto będzie zasiadał obok Donalda Trumpa, premiera Kanady czy liderów europejskich i proszę sobie wyobrazić, jak by wyglądały rozmowy Rafała Trzaskowskiego, a jak rozmowy pana Mentzena czy pana Nawrockiego. Tu mówimy o przepaści, również jeśli mówimy o doświadczeniu w polityce, a jest ono kluczowe – podkreśliła.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej wyraziła wiarę, że trio premier Donald Tusk, minister Radosław Sikorski i prezydent Rafał Trzaskowski "to będzie najwyższa superliga i przykład dla całej Europy".

