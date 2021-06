Ojciec sterował łodzią, ciągnął pięciolatkę na materacu. Dziecko zranione przez śrubę silnika

Na jeziorze Bełdany doszło w niedzielę do wypadku, w wyniku którego poszkodowana została pięciolatka. Płynęła ona na materacu ciągniętym przez łódź, którą sterował jej ojciec. Dziewczynka wpadła do wody, a śruba silnika złamała jej nogę.

Jak informuje policja, do wypadku doszło w niedzielę w okolicach miejscowości Piaski na jeziorze Bełdany. 45-latek, płynąc jachtem żaglowym wyposażonym w silnik, holował pięcioletnią córkę na materacu. Łódka płynęła na biegu jałowym. Dziewczynka miała na sobie kamizelkę ratunkową. W pewnym momencie pięciolatka zsunęła się z materaca do wody. Mężczyzna przyciągnął córkę do łodzi, a gdy znalazła się ona w pobliżu śruby, mężczyzna niefortunnie złapał za manetkę, zwiększając obroty silnika. Śruba zraniła dziecko.