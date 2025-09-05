Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jest reakcja na awanturę w Trybunale Stanu. Żurek o "niezrównoważonym zachowaniu" prowadzącego obrady

Trybunał Stanu
Awantura między sędziami podczas posiedzenia Trybunału Stanu
Źródło: TVN24
Warszawska izba adwokacka przeprowadzi czynności sprawdzające wobec adwokata Piotra Andrzejewskiego w związku z jego zachowaniem w trakcie obrad Trybunału Stanu - przekazała Naczelna Rada Adwokacka. Pismo w tej sprawie złożyła rzecznik dyscyplinarny adwokatury adwokat Ewa Krasowska. Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

W środę zebrał się Trybunał Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Początek posiedzenia miał burzliwy przebieg. Na sali pojawili się sędziowie, którzy w ocenie zaledwie kilku sędziów Trybunału - zostali wyłączeni ze sprawy. Zainteresowani i prokuratura, która zgłosiła wniosek o uchylenie immunitetu, nie zgadzali się z tym.

Między sędziami doszło do ostrej wymiany zdań, której towarzyszyły podniesiony głos czy uderzenia otwartą dłonią w stół. W scysji słownej uczestniczył prowadzący obrady i wiceprezes Trybunału Piotr Andrzejewski (były senator PiS, członek trzyosobowego składu, który decydował o wyłączeniu sędziów).

W pewnej chwili Andrzejewski zdecydował o przerwie w obradach, wychodząc z sali za krzesłami pozostałych członków w kierunku wyjścia, pchnął krzesło sędziego Marcina Radwana-Röhrenschefa.

Sędzia Andrzejewski pchnął krzesło innego członka Trybunału Stanu
Źródło: TVN24

Rzecznik dyscyplinarny adwokatury, adwokat Ewa Krasowska skierowała do rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej w Warszawie polecenie wszczęcia czynności sprawdzających wobec Andrzejewskiego. Jak czytamy w komunikacie Naczelnej Rady Adwokackiej, ma to związek z zajściem w trakcie obrad Trybunału Stanu.

"Niegodne!" krzyczy sędzia Trybunału Stanu, a potem zrzuca innego z krzesła
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Niegodne!" krzyczy sędzia Trybunału Stanu, a potem zrzuca innego z krzesła

Do pisma dołączono nagranie z obrad

Adwokat Ewa Krasowska skierowała polecenie na podstawie regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych, który wskazuje kompetencje w tym zakresie.

"Do pisma załączono nagranie z posiedzenia Trybunału Stanu, które stanowi materiał dowodowy wstępnie analizowany przez organy dyscyplinarne" - czytamy w komunikacie Naczelnej Rady Adwokackiej.

NRA podkreśla, że postępowanie sprawdzające jest pierwszym etapem postępowania dyscyplinarnego i ma na celu ustalić, czy istnieją podstawy do wszczęcia dalszego dochodzenia dyscyplinarnego.

Awantura w Trybunale. Manowska: zdziczenie obyczajów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Awantura w Trybunale. Manowska: zdziczenie obyczajów

Teraz rzecznik dyscyplinarny warszawskiej izby adwokackiej oceni, czy zachowanie Andrzejewskiego podczas posiedzenia mogło stanowić naruszenie zasad etyki adwokackiej, w szczególności następujących zapisów:

  • adwokat odpowiada dyscyplinarnie za uchybienia etyce adwokackiej lub naruszenie godności zawodu nie tylko w działalności zawodowej, ale również w życiu publicznym i prywatnym (Art. 4);
  • naruszeniem godności zawodu jest każde zachowanie, które może poniżyć adwokata w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu (Art. 1 ust. 2).

Żurek: zachowywał się w sposób niezrównoważony

Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Cały kraj patrzył na człowieka, który zachowywał się w sposób niezrównoważony, który właściwie przewracał krzesło swojego kolegi z Trybunału Stanu, więc jestem zbulwersowany - powiedział.

Dodał, że jest tą sytuacją "zawstydzony". - W Trybunale Stanu w sali, która mieści się w budynku Sądu Najwyższego, która zawsze była dla nas takim miejscem, my to nazywamy świątynią wymiaru sprawiedliwości, bo tam zasiadali najlepsi prawnicy z najlepszych, mieliśmy gorszące obrazy, gorszące sceny - mówił szef resortu.

Żurek zaapelował, aby do takich instytucji "nie wybierać osób z klucza partyjnego". - Osoba, która się tak źle zachowywała, blokowała możliwość rozprawy, która miała doprowadzić do uchylenia immunitetu pani Manowskiej - przypomniał minister.

Pod koniec sierpnia Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie zadecydował o wyłączeniu 12 sędziów ze sprawy o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Wniosek o uchylenie immunitetu złożyła Prokuratura Krajowa, chcąc postawić Manowskiej trzy zarzuty karne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Trybunał StanusędziowieAdwokatprawo
Czytaj także:
imageTitle
Pojedynek kobiety z mężczyzną? Sabalenka jest gotowa
Najnowsze
Burza, deszcz
Gdzie jest burza? Pogoda pogorszyła się w kolejnych miejscach
METEO
Policja zatrzymała go w ciągu godziny (zdjęcie ilustracyjne)
Atak "ostrym narzędziem" w parku. Dwóch nastolatków rannych
Olsztyn
Joe Biden
Joe Biden przeszedł operację
Świat
Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie w Tiencinie
Indie i Rosja "stracone" na rzecz "najczarniejszych, najmroczniejszych Chin"
Świat
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Sprzeczka zakończona śmiercią. Kobieta z zarzutem zabójstwa
Wrocław
Policjant został pobity podczas spaceru (zdjęcie ilustracyjne)
Jak uniknąć bólu pleców? Naukowcy zalecają prosty sposób
Zdrowie
Naczepa wylądowała w rowie
Nie zatrzymał się przed przejazdem, "wjechał wprost pod jadący pociąg"
Olsztyn
Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Katastrofa kolejki w Lizbonie. Lista wszystkich ofiar i przyczyny
Świat
Do incydentu doszło podczas kieleckich targów
Aktywiści rozlali czerwoną ciecz na stoisku jednego z wystawców. Są zarzuty
Kielce
shutterstock_2634126907
Korzystasz ze smartfona w toalecie? Narażasz się na hemoroidy
Zdrowie
Mężczyzna zaatakował ratownika medycznego
Do kobiety wezwano pogotowie. Jej syn zaatakował ratowników
Katowice
holownia pap
Co dalej z ustawami Nawrockiego? Marszałek Sejmu o "braku elementarnych założeń"
Polska
shutterstock_2617763735
Powstanie konkurencja dla LinkedIn. Będzie napędzana AI
BIZNES
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Miał odczytać licznik, nie żyje. Drugi z mężczyzn poważnie ranny
Łódź
social media shutterstock_2564758397
Mark S. Zuckerberg pozwał Facebooka za blokowanie konta. "To nie jest śmieszne"
Świat
Niemiecka policja
Uczeń zaatakował nauczycielkę nożem. Został namierzony
Świat
Burze, piorun, lato, nawałnice
Alert RCB w 11 województwach. "Zachowaj ostrożność"
METEO
Kontenerowiec Odysseus na zdjęciu z 2018 roku
Akcja służb na kontenerowcu. Uzbrojeni napastnicy w maszynowni
Świat
imageTitle
9. Bieg Charytatywny PKO BP organizowany z Fundacją TVN
EUROSPORT
Metinvest_podziemny szpital
Drugi podziemny szpital na linii frontu w Ukrainie. "Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa"
Anna Bielecka
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Zbadali konstrukcję z dna Wisły. "Kilka ciekawych spostrzeżeń"
WARSZAWA
Rodzina znalazła schronienie w namiocie - trzęsienie ziemi zniszczyło jej dom
"Myślałem, że umrę". 12-latek został odkopany spod gruzów
METEO
Odpowiedzą za pobicie Ukraińców
Młodzi Ukraińcy pobici przed sklepem
WARSZAWA
imageTitle
Wypadek autokaru reprezentacji. Piłkarze w szpitalu, mecz przełożony
EUROSPORT
NexLawn kosiarka
Skosi trawę, ale też zbierze owoce i rzuci piłkę psu
BIZNES
Sejm
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz. Nowy sondaż
Polska
imageTitle
Padli na ziemię. Rój pszczół przerwał mecz
EUROSPORT
Nawrocki Leon
Leon XIV przyjął prezydenta z rodziną. Prezent dla papieża
Świat
pap_20241106_0E6
Tusk o możliwości koalicji z Konfederacją 
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica