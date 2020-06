Ardanowski o stadninie w Janowie Podlaskim: twierdzenie, że nastąpiła tam zapaść, to kłamstwo

Twierdzenie, że w czasach, które nastąpiły po panu Treli, nastąpiła głęboka zapaść, to jest po prostu kłamstwo - przekonywał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas wizyty w stadninie koni w Janowie Podlaskim. Mówił także o prezesach, którzy kierowali nią po zwolnieniu w 2016 roku Marka Treli. - Ja bym tych ludzi nie zatrudnił - stwierdził.

Posłanki Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska i Dorota Niedziela 20 maja pojechały z interwencją poselską do stadniny w Janowie Podlaskim. Twierdzą, że hodowane tam zwierzęta są niedożywione i trzymane w skandalicznych warunkach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpiera zarzuty. W oświadczeniu przesłanym "Faktom" TVN twierdzi, że "doniesienia o skandalicznych warunkach trzymania koni w Stadninie Koni Arabskich w Janowie Podlaskim nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości".

"To jest po prostu kłamstwo"

We wtorek stadninę odwiedził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Podczas konferencji prasowej mówił między innymi o osobach, które kierowały nią po zwolnieniu w 2016 roku ówczesnego prezesa Marka Treli. Byli to Marek Skomorowski, Sławomir Pietrzak, Grzegorz Czochański, a obecnie na stanowisku prezesa jest Marek Gawlik.

- Ja bym tych ludzi nie zatrudnił. Nie ja podejmowałem decyzje, nie ja ich zatrudniałem, nie ja ich będę oceniał - stwierdził. Minister przekonywał jednak, że "twierdzenie, że w czasach, które nastąpiły po panu Treli, nastąpiła tam głęboka zapaść, to jest po prostu kłamstwo".

Wspominał także o przeprowadzonym przez spółkę BDO audycie stadniny z lipca 2016 roku, którego wyniki do tej pory nie były upublicznione. Ardanowski przyznał, że nie wie, dlaczego dokument nie został udostępniony i oświadczył, że od dziś będzie on dostępny. Audyt pojawił się na stronie ministerstwa we wtorek.