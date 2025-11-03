Logo strona główna
Polska

Jak Zbigniew Ziobro sfinansował Pegasusa

Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych
Brejza: w żadnym państwie UE mafia nie działała w rządzie
Źródło: TVN24
Prokuratura chce, by Zbigniew Ziobro odpowiedział karnie za sfinansowanie zakupu izraelskiego systemu do inwigilacji Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Z pieniędzy, które miały służyć ofiarom przestępstw, poszło na ten cel 25 milionów złotych. Przeanalizowaliśmy, krok po kroku, jak do tego doszło i dlaczego śledczy uznali, że były minister sprawiedliwości popełnił przestępstwo.
Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze przygotowany przez prokuratorów z Zespołu Śledczego numer 2 Prokuratury Krajowej liczy 159 stron. Na trzynastu z nich rozpisano wątek dotyczący finansowania zakupu systemu Pegasus.

Zdobyliśmy wniosek prokuratury. Tak działała grupa "Zibiego"

Zdobyliśmy wniosek prokuratury. Tak działała grupa "Zibiego"

Dariusz Kubik
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Z lektury ustaleń śledczych wynika, że ta skomplikowana operacja rozpoczęła się od zmiany ustawy Kodeks karny wykonawczy, która weszła w życie 12 sierpnia 2017 roku. Nowelizacja Kkw stanowiła element znacznie szerszej zmiany prawa i nie przykuła niczyjej uwagi.

Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
