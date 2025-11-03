Brejza: w żadnym państwie UE mafia nie działała w rządzie Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze przygotowany przez prokuratorów z Zespołu Śledczego numer 2 Prokuratury Krajowej liczy 159 stron. Na trzynastu z nich rozpisano wątek dotyczący finansowania zakupu systemu Pegasus.

Z lektury ustaleń śledczych wynika, że ta skomplikowana operacja rozpoczęła się od zmiany ustawy Kodeks karny wykonawczy, która weszła w życie 12 sierpnia 2017 roku. Nowelizacja Kkw stanowiła element znacznie szerszej zmiany prawa i nie przykuła niczyjej uwagi.