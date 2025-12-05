Jak PiS zagłosuje w sprawie kryptowalut? Kaczyński odpowiedział

Kaczyński: będziemy wspierać prezydenta Źródło: TVN24

- Ja, że tak powiem, kryptowalutami się całkowicie nie zajmuję. Osobiście uważam, że powinny być zakazane, ale tutaj prezydent uznał, że to jest przeregulowanie - powiedział w piątek dziennikarzom Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że PiS będzie wspierać prezydenta.

Reporter TVN24 Radomir Wit dociekał, czy w takim razie prezes PiS jest za zakazem, ale jednocześnie nie zagłosuje za odrzuceniem weta. Na to pytanie Kaczyński już nie odpowiedział.

Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na piątek w części jawnej obrad Sejmu. Wcześniej premier Donald Tusk przedstawi informacje w sprawie bezpieczeństwa państwa. Ta część została utajniona.

