Jak głosowały kobiety, jak głosowali mężczyźni

W pierwszej turze wyborów prezydenckich kobiety częściej głosowały na Rafała Trzaskowskiego, kandydata KO, a mężczyźni na Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS - chociaż różnica jest nieznaczna. Za to Sławomir Mentzen z Konfederacji dwukrotnie częściej był wybierany przez mężczyzn, niż przez kobiety. - Część kobiet nadal zdaje się na swoich partnerów w kwestiach dokonywania wyborów politycznych - mówi TVN24+ politolożka prof. Dorota Piontek.

Według sondażu exit poll Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP, w wyborach prezydenckich 18 maja wzięło udział 66,4 procent kobiet i 67,1 procent mężczyzn.

Jak wyborcy głosowali na kobiety?

W tegorocznych wyborach prezydenckich na 13 kandydatów były tylko dwie kobiety - Magdalena Biejat i Joanna Senyszyn. Obie to reprezentantki Lewicy.

Na Magdalenę Biejat głosowało w sumie 4,1 procent osób, które poszły w niedzielę do urn. W tej grupie 5,5 procent to kobiety, a 2,4 procent to mężczyźni.