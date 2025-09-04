Logo strona główna
Polska

Wyrok TSUE w sprawie nieuznawanej izby Sądu Najwyższego

TSUE zajął stanowisko w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
Nieuznawana izba SN przyjęła uchwałę o ważności wyborów prezydenta
Źródło: TVN24
Sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok wydany przez sąd wyższej instancji, który nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem - uznał w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczy orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z 20 października 2021 roku, która uchyliła prawomocny wyrok z 2006 roku zakazujący sprzedaży niektórych czasopism z krzyżówkami i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania sądowi cywilnemu. Ten sąd powziął wątpliwości co do statusu składu izby, wskazując na nieprawidłowości w procedurze powołania sędziów.

Jest decyzja w sprawie kary dla Polski
Wyrok TSUE

TSUE w wydanym w czwartek wyroku przypomniał, że wcześniej odmówił tej izbie statusu sądu w rozumieniu prawa unijnego. Wskazał, że do sądu krajowego należy ocena, czy sędziowie zasiadający w składzie SN zostali powołani zgodnie z unijnymi wymogami. Przypomniał jednocześnie, że obecność choćby jednego sędziego powołanego nieprawidłowo - jak stwierdził w wyroku - pozbawia cały skład statusu sądu spełniającego kryteria prawa UE.

Trybunał podkreślił, że ani przepisy krajowe, ani orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie mogą uniemożliwiać dokonania takiej weryfikacji.

Ocenił też, że zasada pierwszeństwa prawa unijnego oraz skuteczność jego orzeczeń wymagają, aby sądy krajowe mogły dokonywać takiej weryfikacji niezależnie od ograniczeń wynikających z krajowych regulacji czy orzecznictwa TK. W konsekwencji, jeśli sąd krajowy ustali, że wyrok SN z 2021 roku został wydany przez skład niespełniający standardów prawa UE, będzie musiał uznać go za niebyły.

W grudniu 2023 roku TSUE orzekł, że skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego RP nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy.

Co dalej z neo-KRS? Są "dwa scenariusze"

Co dalej z neo-KRS? Są "dwa scenariusze"

"Nie jest jeszcze za późno, żeby dokonać samorozwiązania". Minister apeluje do neo-KRS

"Nie jest jeszcze za późno, żeby dokonać samorozwiązania". Minister apeluje do neo-KRS

Autorka/Autor: pb//mro

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Elżbieta Krzysztof/Shutterstock

