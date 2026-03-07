Logo strona główna
Polska

"Polecieli wbrew ostrzeżeniom". Sikorski: pięciu Polaków uwolnionych

Irak, Bagdad
Tusk o liczbie ewakuowanych z Bliskiego Wschodu od 1 marca
Pięciu Polaków zatrzymanych w Iraku zostało już zwolnionych - przekazał w sobotę rano wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Ministerstwo spraw wewnętrznych Iraku poinformowało, że doniesienia, jakoby należeli do siatki szpiegowskiej, są fałszywe.

Do sprawy zatrzymanych Polaków Radosław Sikorski odniósł się w sobotę rano. "Co prawda polecieli (do Iraku - red.) wbrew ostrzeżeniom w pierwszy dzień wojny (między USA i Izraelem a Iranem - red.), ale - wedle informacji naszego konsula w Iraku - już zostali zwolnieni" - napisał na X.

Oświadczenie MSZ Iraku

W nocy z piątku na sobotę pojawiły się informacje, że w Iraku zatrzymano pięciu Polaków, którzy rzekomo tworzyli "izraelską komórkę szpiegowską".

W sobotę irackie MSW zdementowało doniesienia, jakoby zatrzymanie miało związek z podejrzeniem szpiegostwa. "Doniesienia niektórych mediów i platform społecznościowych dotyczące aresztowania (członków - red.) sieci szpiegowskiej w Bagdadzie są nieprawdziwe" - napisał resort w oświadczeniu.

Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Tusk podał dane
Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Tusk podał dane

Potwierdził, że władze zatrzymały pięciu obywateli Polski, którzy około 10 dni temu legalnie wjechali do Iraku przez oficjalne przejścia graniczne. Jak wyjaśnił, ze względu na podejrzenia związane z ich obecnością w pobliżu placu Tahrir w Bagdadzie, siły bezpieczeństwa podjęły działania w celu zweryfikowania ich tożsamości.

"Po zbadaniu ich dokumentów, procedur wjazdowych i pobytu w Iraku potwierdzono, że wszystkie procedury były legalne, a ich obecność w kraju była zgodna z prawem" - napisało ministerstwo. Resort wezwał media i użytkowników platform społecznościowych do zachowania ostrożności, polegania na oficjalnych źródłach i powstrzymania się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które mogą wywołać zamieszanie wśród opinii publicznej.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. W pierwszej fazie ataków zginął między innymi najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną.

Rakiety przechwycone nad Katarem, doniesienia o wybuchach w Dubaju
Rakiety przechwycone nad Katarem, doniesienia o wybuchach w Dubaju

Opracowała Justyna Sochacka

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychIrak
