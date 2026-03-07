"Polecieli wbrew ostrzeżeniom". Sikorski: pięciu Polaków uwolnionych

Tusk o liczbie ewakuowanych z Bliskiego Wschodu od 1 marca

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do sprawy zatrzymanych Polaków Radosław Sikorski odniósł się w sobotę rano. "Co prawda polecieli (do Iraku - red.) wbrew ostrzeżeniom w pierwszy dzień wojny (między USA i Izraelem a Iranem - red.), ale - wedle informacji naszego konsula w Iraku - już zostali zwolnieni" - napisał na X.

Oświadczenie MSZ Iraku

W nocy z piątku na sobotę pojawiły się informacje, że w Iraku zatrzymano pięciu Polaków, którzy rzekomo tworzyli "izraelską komórkę szpiegowską".

W sobotę irackie MSW zdementowało doniesienia, jakoby zatrzymanie miało związek z podejrzeniem szpiegostwa. "Doniesienia niektórych mediów i platform społecznościowych dotyczące aresztowania (członków - red.) sieci szpiegowskiej w Bagdadzie są nieprawdziwe" - napisał resort w oświadczeniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Tusk podał dane

Potwierdził, że władze zatrzymały pięciu obywateli Polski, którzy około 10 dni temu legalnie wjechali do Iraku przez oficjalne przejścia graniczne. Jak wyjaśnił, ze względu na podejrzenia związane z ich obecnością w pobliżu placu Tahrir w Bagdadzie, siły bezpieczeństwa podjęły działania w celu zweryfikowania ich tożsamości.

"Po zbadaniu ich dokumentów, procedur wjazdowych i pobytu w Iraku potwierdzono, że wszystkie procedury były legalne, a ich obecność w kraju była zgodna z prawem" - napisało ministerstwo. Resort wezwał media i użytkowników platform społecznościowych do zachowania ostrożności, polegania na oficjalnych źródłach i powstrzymania się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które mogą wywołać zamieszanie wśród opinii publicznej.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. W pierwszej fazie ataków zginął między innymi najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rakiety przechwycone nad Katarem, doniesienia o wybuchach w Dubaju RELACJA

OGLĄDAJ: Czy w Iranie zapanuje pokój? "Nie ma spójnej opozycji, która mogłaby poprowadzić lud"

Opracowała Justyna Sochacka