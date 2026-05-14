Polska Drugi dzień Impact'26 i kolejne debaty TVN24 Oprac. Adam Styczek |

Donald Tusk na Impact'26: jesteśmy bardzo odporni na pandemię pesymizmu Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień kongresu Impact'26 znalazły się między innymi wystąpienia przedstawicieli polskiego rządu, w tym szefa MON Władysława Kosiniaka‑Kamysza, szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, ministra energii Miłosza Motyki, ministry kultury Marty Cienkowskiej oraz szefowej resortu edukacji Barbary Nowackiej.

W czwartek swoje wystąpienie przedstawi były premier Kanady Justin Trudeau.

Formuła Impactu zakłada zwięzłe wystąpienia i debaty poświęcone kierunkom rozwoju europejskiej gospodarki, biznesu i polityki. W tym roku agenda kongresu obejmuje ponad 90 godzin wydarzeń w ramach 25 ścieżek tematycznych, z udziałem 650 mówców.

Tematyka wydarzenia skoncentrowana jest na takich zagadnieniach, jak bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, geopolityka i cyfrowa przyszłość, finanse, zielona ekonomia, kultura i sztuka oraz zdrowie.

Kongres Impact'26 Źródło zdjęcia: Jakub Kaczmarczyk/PAP/EPA

Debaty "Wybór TVN24"

W ramach jubileuszu 25-lecia TVN24 zostaliśmy partnerem 25 debat i spotkań specjalnych realizowanych pod wspólnym hasłem "Wybór TVN24".

Wywiady z niektórymi gośćmi konferencji oraz wybrane debaty będzie można zobaczyć na antenie TVN24 BiS oraz w serwisie TVN24+.

W czwartek o godzinie 10.25 Grzegorz Kajdanowicz będzie moderatorem rozmowy z ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem. O godzinie 12.50 odbędzie się dyskusja "Prawda pod presją: jak bronić demokracji w epoce dezinformacji, wojny i presji na media" z udziałem redaktora naczelnego TVN24 Michała Samula, amerykańskiego historyka Timothy'ego Snydera i słowackiego dziennikarza Reporterów bez Granic Pavlo Szalai.

O godzinie 13 Kinga Burzyńska porozmawia z aktorami Jackiem Komanem, Magdaleną Popławską, Piotrem Domalewskim i producentem filmowym Robertem Kijakiem. Chwilę później, o godzinie 13.15 debatować będzie minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki o tym, "jak zbudować sukces polskiego sportu".

O 13.20 odbędzie się panel o nazwie "Dyplom czy umiejętności? Jak uczyć pokolenie Z", w którym głos zabiorą minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek, Jerzy Lis z AGH, Paulina Stochniałek z UMWW, Ula Sołocha z Domu Spokojnej Młodości i Piotr Wachowiak z SGH. O godzinie 13.25 wystąpi Martyna Wojciechowska, prezenterka, podróżniczka i działaczka społeczna.

O godzinie 14.05 planowane jest wystąpienie ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej- Nałęcz.

Z kolei o godzinie 14.10 Joanna Kryńska podczas panelu "Rak jako doświadczenie. Rozmowa o chorobie, nadziei i wytrwałości" porozmawia z prezeską OnkoCafe Anną Kupiecką, prawniczką Darią Zygmunt-Grochal, prezeską Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej Dorotą Korycińską i kierowniczką Zakładu Psychologii i Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Marzeną Samardakiewicz.

W kolejnym panelu, o godzinie 14.20, wezmą udział polska astrofizyczka Noemi Zabari, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Patrick Trinkler i dziekan Wydziału Technologii Kosmicznych AGH Tadeusz Uhl.

Piotr Kraśko o godzinie 14.45 porozmawia z publicystką "The Atlantic" Anne Applebaum w debacie "Między demokracją i autokracją: zmieniający się obraz świata".

O godzinie 14.50 przeprowadzimy transmisję z wystąpienia ministry kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej.

Marek Postuła z Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności, Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, Agnieszka Kępińska-Sadowska ze spółki Haleon i Stanisław Szlufik z International Brain Health Institute porozmawiają o godzinie 15.15 o długowieczności i o tym, jak nauka przesuwa granice życia i zdrowia. Moderatorką tego panelu będzie Anna Limbach-Uryn.

OGLĄDAJ: TVN24