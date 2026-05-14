Polska

Drugi dzień Impact'26 i kolejne debaty TVN24

Kongres Impact'26
Donald Tusk na Impact'26: jesteśmy bardzo odporni na pandemię pesymizmu
Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP/EPA
Były premier Kanady Justin Trudeau weźmie udział w kongresie Impact'26, który trwa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odbędą się też kolejne specjalne spotkania pod hasłem "Wybór TVN24".

Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień kongresu Impact'26 znalazły się między innymi wystąpienia przedstawicieli polskiego rządu, w tym szefa MON Władysława Kosiniaka‑Kamysza, szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, ministra energii Miłosza Motyki, ministry kultury Marty Cienkowskiej oraz szefowej resortu edukacji Barbary Nowackiej.

W czwartek swoje wystąpienie przedstawi były premier Kanady Justin Trudeau.

Formuła Impactu zakłada zwięzłe wystąpienia i debaty poświęcone kierunkom rozwoju europejskiej gospodarki, biznesu i polityki. W tym roku agenda kongresu obejmuje ponad 90 godzin wydarzeń w ramach 25 ścieżek tematycznych, z udziałem 650 mówców.

Tematyka wydarzenia skoncentrowana jest na takich zagadnieniach, jak bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, geopolityka i cyfrowa przyszłość, finanse, zielona ekonomia, kultura i sztuka oraz zdrowie.

Źródło zdjęcia: Jakub Kaczmarczyk/PAP/EPA

Debaty "Wybór TVN24"

W ramach jubileuszu 25-lecia TVN24 zostaliśmy partnerem 25 debat i spotkań specjalnych realizowanych pod wspólnym hasłem "Wybór TVN24".

Wywiady z niektórymi gośćmi konferencji oraz wybrane debaty będzie można zobaczyć na antenie TVN24 BiS oraz w serwisie TVN24+.

W czwartek o godzinie 10.25 Grzegorz Kajdanowicz będzie moderatorem rozmowy z ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem. O godzinie 12.50 odbędzie się dyskusja "Prawda pod presją: jak bronić demokracji w epoce dezinformacji, wojny i presji na media" z udziałem redaktora naczelnego TVN24 Michała Samula, amerykańskiego historyka Timothy'ego Snydera i słowackiego dziennikarza Reporterów bez Granic Pavlo Szalai.

O godzinie 13 Kinga Burzyńska porozmawia z aktorami Jackiem Komanem, Magdaleną Popławską, Piotrem Domalewskim i producentem filmowym Robertem Kijakiem. Chwilę później, o godzinie 13.15 debatować będzie minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki o tym, "jak zbudować sukces polskiego sportu".

O 13.20 odbędzie się panel o nazwie "Dyplom czy umiejętności? Jak uczyć pokolenie Z", w którym głos zabiorą minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek, Jerzy Lis z AGH, Paulina Stochniałek z UMWW, Ula Sołocha z Domu Spokojnej Młodości i Piotr Wachowiak z SGH. O godzinie 13.25 wystąpi Martyna Wojciechowska, prezenterka, podróżniczka i działaczka społeczna.

O godzinie 14.05 planowane jest wystąpienie ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej- Nałęcz.

Z kolei o godzinie 14.10 Joanna Kryńska podczas panelu "Rak jako doświadczenie. Rozmowa o chorobie, nadziei i wytrwałości" porozmawia z prezeską OnkoCafe Anną Kupiecką, prawniczką Darią Zygmunt-Grochal, prezeską Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej Dorotą Korycińską i kierowniczką Zakładu Psychologii i Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Marzeną Samardakiewicz.

W kolejnym panelu, o godzinie 14.20, wezmą udział polska astrofizyczka Noemi Zabari, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Patrick Trinkler i dziekan Wydziału Technologii Kosmicznych AGH Tadeusz Uhl.

Piotr Kraśko o godzinie 14.45 porozmawia z publicystką "The Atlantic" Anne Applebaum w debacie "Między demokracją i autokracją: zmieniający się obraz świata".

O godzinie 14.50 przeprowadzimy transmisję z wystąpienia ministry kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej.

Marek Postuła z Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności, Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, Agnieszka Kępińska-Sadowska ze spółki Haleon i Stanisław Szlufik z International Brain Health Institute porozmawiają o godzinie 15.15 o długowieczności i o tym, jak nauka przesuwa granice życia i zdrowia. Moderatorką tego panelu będzie Anna Limbach-Uryn.

Źródło: TVN24, PAP
