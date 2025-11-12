Grzegorz Schetyna w "Kropce nad i" o "upartyjnianiu państwa" przez prezydenta

Nawrocki: odmawiam nominacje 46 sędziów Źródło: TVN24

Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ocenił w "Kropce nad i", że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odmowie nominacji dla 46 sędziów obrazuje coś więcej niż tylko konflikt z rządem.

- Widzę w tym jakąś filozofię czy strategię prezydenta Nawrockiego i kancelarii prezydenta. On próbuje budować swoją pozycję polityczną (...) na kontrze do wszystkiego tego, co robi rząd - stwierdził. Jak dodał, decyzja prezydenta jest dla niego "szokująca, ale widzi w tym fragment większej całości".

W tym kontekście Schetyna mówił też o zablokowaniu przez prezydenta nominacji dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Według polityka KO, takie działanie to "upartyjnianie polityki w taki sposób, który szkodzi interesowi państwa i polskiej racji stanu".

- To, co dzisiaj robią urzędnicy prezydenta i sam prezydent, to jest upartyjnianie państwa. To jest budowanie wrogich relacji z rządem w sprawach, które są państwowe - zaznaczył gość TVN24.

