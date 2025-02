System "trzeszczy w szwach". Wzrost zachorowań "o sto procent"

W tej chwili system, moim zdaniem, trzeszczy w szwach, bo pacjentów ostrych jest tak dużo, że po prostu wypełniają całe oddziały - przyznał w "Faktach po Faktach" w TVN24 Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski. W programie odniósł się do rosnącej liczby zachorowań na grypę, hospitalizacji pacjentów oraz szczepień, które zmniejszają ryzyko wystąpienia ostrej postaci choroby.

Dr Paweł Grzesiowski mówił w niedzielę w "Faktach po Faktach" w TVN24 o rosnącej ilości potwierdzonych zachorowań na grypę. Według niego jesteśmy obecnie w "szczytowym momencie nasilenia fali grypowej".

- Jeżeli porównamy ilość przypadków odnotowanych dwa tygodnie temu i przez ostatnie dwa tygodnie, to jest o sto procent wzrost, czyli mamy dwa razy więcej przypadków. Było w pierwszych dwóch tygodniach stycznia około stu tysięcy meldunków, a teraz mamy dwieście tysięcy meldunków od lekarzy rodzinnych - poinformował. Jak zaznaczył, "kolejne dwa tygodnie będą trudne dla systemu ochrony zdrowia, trudne dla pacjentów".

Grzesiowski podkreślił również, że wymienione przez niego dane są od lekarzy rodzinnych i nie odnoszą się do przypadków hospitalizacji. - Ale statystycznie mniej więcej jeden pacjent na stu trafia do szpitali. Łatwo policzyć, że kilka tysięcy osób tygodniowo może trafiać do szpitali z powodu grypy - wyjaśnił.

Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski "Fakty po Faktach" w TVN24

Dr Grzesiowski: w tej chwili system trzeszczy w szwach

Grzesiowski odniósł się do aktualnej liczby miejsc w szpitalach. - Oddziały interny (chorób wewnętrznych - red.), oddziały pediatrii, oddziały ogólne, SOR-y są absolutnie w tej chwili zdominowane przez pacjentów ostrych. Przypomnę, że mamy jeszcze równolegle RSV, to wirus można powiedzieć podobny do grypy, ale jednak dający więcej objawów z oskrzeli czy z płuc i tu też mamy hospitalizację - powiedział.

- W tej chwili system, moim zdaniem, trzeszczy w szwach, bo tych pacjentów ostrych jest tak dużo, że po prostu wypełniają całe oddziały - dodał Grzesiowski.

Grypa PAP/Mateusz Krymski

Na pytanie, czy warto się szczepić, gość "Faktów po Faktach" odpowiedział krótko: "absolutnie". - Jeżeli chodzi o szczepienia zarówno przeciwko grypie, jak i RSV, mamy w tej chwili dostępne szczepionki. Oczywiście nie dla wszystkich, bo RSV jest szczepionką, którą dedykujemy przede wszystkim seniorom oraz kobietom w ciąży. Natomiast na grypę może przyjąć każdy. I mało tego, dla wielu z tych grup szczepionka jest darmowa, czyli nie ma bariery finansowej - zauważył.

"W szczepionce, którą używamy powszechnie, nie ma żywych wirusów"

Jak zauważył prowadzący program Piotr Marciniak, wiele osób mówi, że nie warto się szczepić, bo "kiedyś mieli już grypę i przeżyli" albo "kiedyś się zaszczepili, ale i tak zachorowali". Grzesiowski dodał trzecią grupę osób, która twierdzi, że "zaraziła się grypą po szczepieniu".

- To jest oczywiście niemożliwe, bo w szczepionce, którą używamy powszechnie, nie ma żywych wirusów. W związku z tym nie można zachorować, ale można się zarazić na przykład w poczekalni. Dlatego prosimy i będziemy szykowali w najbliższych dniach komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego razem z konsultantami krajowymi, który będzie przypominał o zaleceniu maseczek w miejscach publicznych, w szczególności w placówkach medycznych - zapowiedział.

Szczepionki przeciw grypie - dla kogo refundacja PZH

Grzesiowski odniósł się też do rosnących zachorowań na krztusiec. - Krztusiec to jest bakteria. Bakteria, która wywołuje zakażenie w drogach oddechowych. Głównie charakteryzujące się kaszlem, ale ponieważ produkuje niebezpieczną toksynę, czyli takie białko, które krąży po całym organizmie, może również zaatakować na przykład mózg i to się dzieje u małych dzieci. Dlatego przestrzegamy przed tą chorobą nie tylko z powodu tego, że jest to kaszel, ale właśnie mogą wystąpić poważne powikłania - wyjaśnił.

