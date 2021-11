Straż Graniczna: białoruscy żołnierze zaczęli niszczyć nocą zaporę

Białoruscy żołnierze niszczyli w nocy zaporę na granicy z Polską - przekazała w porannym komunikacie Straż Graniczna. Jak dodała, Białorusini, do niszczenia ogrodzenia użyli samochodu i oślepiali laserami polskich funkcjonariuszy.

Białorusini próbowali zniszczyć zasieki

Do jednego z wpisów SG załączyła nagranie, na którym widać, jak ktoś oślepia polskie służby m.in. wiązką laserową oraz światłem z reflektorów.

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz sprecyzowała w rozmowie z PAP, że do próby przekroczenia granicy doszło w nocy z piątku na sobotę w Wólce Terechowskiej k. Czeremchy. Jak dodała, wyraźnie było widać tam zaangażowanie służb białoruskich.

Zdanowska zaznaczyła, że do nielegalnego przekroczenia granicy nie doszło. - Tam zaangażowane były wszystkie służby i próba ta została udaremniona - dodała.

Z kolei podlaska policja poinformowała, że do próby przekroczenia granicy doszło ok. godz. 1 w nocy. Według policji miało dojść do uszkodzenia ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej, a osoby będące po białoruskiej stronie ostatecznie na widok polskich służb miały uciec w głąb lasu.