Straż Graniczna: od wtorku rano zawieszony do odwołania ruch graniczny na przejściu w Kuźnicy

Do polskiego przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej wpłynęło pierwsze wezwanie do zapłaty kar w sprawie kopalni Turów. Kwota to 15 milionów euro, czyli w przeliczeniu 68,8 miliona złotych - informuje Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli. Karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie we wrześniu nałożył na Polskę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).