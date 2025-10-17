Logo strona główna
Polski autokar zderzył się z ciężarówką w Austrii. Jedna osoba nie żyje
Polski autokar zderzył się z ciężarówką w Austrii. Jedna osoba nie żyje
Polska

Prokurator krajowy: będą akty oskarżenia dla Mateckiego i Wosia

Michał Woś - Dariusz Matecki
Korneluk: w ciągu dwóch tygodni akty oskarżenia wobec Mateckiego i Wosia
Źródło: TVN24
W ciągu dwóch tygodni zostaną skierowane do sądu kolejne dwa akty oskarżenia dotyczące posłów PiS Dariusza Mateckiego i Michała Wosia - przekazał w "Jeden na jeden" w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przypomniał w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24, że w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości zapadł pierwszy, nieprawomocny wyrok. Na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat próby skazany został Piotr W., szef firmy, która budowała centrum pomocy Fundacji Profeto.

Korneluk mówił, że "przez zespół, który rozpoznaje Fundusz Sprawiedliwości, a w szczególności nieprawidłowości w dysponowaniu ogromnymi środkami, które powinny być zupełnie gdzie indziej przeznaczone, zostało skierowanych siedem aktów oskarżenia". - W ciągu dwóch tygodni kolejne dwa akty oskarżenia odnośnie pana Mateckiego i pana Wosia również zostaną skierowane do sądu - przekazał.

- Trwa procedura zaznajomienia z materiałem dowodowym, procedura rozpoznawania wniosków dowodowych, bo zarówno podejrzani jak i ich obrońcy mogą takie wnioski o uzupełnienie składać, (…) a następnie śledztwo będzie zamknięte i, jak wiem od prokuratorów, będą kierowane w tej sprawie akty oskarżenia - powiedział prokurator krajowy.

Pytany o to, jakie to będą zarzuty, Korneluk odparł, że "dotyczące właśnie Funduszu Sprawiedliwości".

Dariusz Korneluk
Dariusz Korneluk
Źródło: TVN24

Zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Poseł PiS Michał Woś usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem oprogramowania Pegasus ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Według ustaleń Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, poseł Matecki, działając w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości w okresie, gdy kierował nim Zbigniew Ziobro, uczestniczył w ustawianiu konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i wyprowadzaniu publicznych pieniędzy do powiązanych z nim organizacji – Stowarzyszenia Fidei Defensor i Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Michał Woś usłyszał zarzut. "Prokurator zastosował środek zapobiegawczy"

Michał Woś usłyszał zarzut. "Prokurator zastosował środek zapobiegawczy"

Matecki wyszedł z aresztu

Matecki wyszedł z aresztu

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: js, kkop/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara, Albert Zawada/PAP

Dariusz Korneluk, Fundusz Sprawiedliwości, Dariusz Matecki, Michał Woś, Prokuratura
