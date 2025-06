MSZ o szczegółach ewakuacji Polaków z Izraela

Mościcka-Dendys: ewakuacja Polaków z Izraela dwoma samolotami Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W związku z eskalacją konfliktu izraelsko-irańskiego polskie władze organizują ewakuację Polaków z tych dwóch państw.

MSZ poinformowało, że ewakuacja z Izraela zostanie przeprowadzona za pomocą dwóch samolotów. Jeden wyleci w środę rano z Szarm el-Szejk w Egipcie, a drugi z Ammanu w Jordanii w czwartek.

Przekazano też informacje o "wsparciu w wyjeździe" części personelu dyplomatycznego ze stolicy Iranu.

Wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys poinformowała w trakcie wtorkowego briefingu prasowego, że podjęto decyzję o ewakuacji personelu placówki dyplomatycznej w Teheranie, który nie musi pozostawać na miejscu. - Podjęliśmy decyzję o ewakuacji czy też wsparciu w wyjeździe z kraju personelu, który nie musi pozostawać na miejscu, czyli tak zwanego non-essential staff - przekazała

- Podobne decyzje podjęło kilka krajów europejskich. Nasi koledzy będą się próbowali przemieścić w stronę granicy z Azerbejdżanem. Planujemy wyjazd przez Baku - powiedziała wiceministra.

Mościcka-Dendys przekazała także, iż grupie dziewięciorga Polaków, którzy przebywają w Iranie, zaproponowano możliwość wspólnego wyjazdu z personelem dyplomatycznym. - Z tej możliwości chce skorzystać sześć osób, więc część naszego personelu - to będą członkowie rodzin i tzw. non-essential staff zabiorą ze sobą tę grupę Polaków, którzy są zainteresowani wyjazdem.

Obecny również na konferencji prasowej Paweł Wroński, rzecznik prasowy MSZ, poinformował, że z kilkunastu osób, które wcześniej przebywały w Iranie, "reszta przejechała przez wskazane przejścia drogowe w Armenii i Turcji".

Ewakuacja Polaków z Izraela. Szczegóły

Z kolei mówiąc o ewakuacji rodaków z Izraela, Mościcka-Dendys powiedziała, że "cieszy się ona znacznie mniejszym zainteresowaniem, niż wynikałoby to z doniesień medialnych". - Zdecydowaliśmy się w oparciu o liczbę Polaków zarejestrowanych w systemie Odyseusz na wykorzystanie dwóch maszyn - dodała.

Wiceministra powiedziała, że pierwszy samolot mający ewakuować Polaków z Izraela wyleci w środę o świcie, a kolejny - w czwartek. - W czwartek konwój (kołowy) ruszy raczej o świcie, a samolot będzie odpowiednio dostosowany do odległości przejazdu, czyli zakładamy, że to może być wczesne popołudnie - dodała.

- Ten samolot z Szarm el-Szejk wystartuje jako pierwszy, ten z Ammanu wystartuje jako drugi, najprawdopodobniej w czwartek rano. Chcemy to połączenie obsłużyć już wojskowym samolotem, dlatego że obserwujemy, że nie ma tak wielu osób chętnych do ewakuacji, jak by się mogło wydawać - przekazała wiceszefowa MSZ.

Henryka Mościcka-Dendys i Paweł Wroński Źródło: PAP/Rafał Guz

Jak zaznaczyła, pierwotnie plan zakładał wynajęcie dwóch dużych maszyn, ale ostatecznie prawdopodobnie przyleci jedna duża maszyna i drugi mniejszy samolot.

Mościcka-Dendys dopytywana o to, ile osób wyraziło chęć ewakuacji, zwróciła uwagę, że w systemie Odyseusz była w Izraelu zarejestrowana grupa ok. 300 osób. - Zarezerwowaliśmy maszynę czarterową na 180 miejsc i nie udaje nam się wypełnić tego samolotu - wskazała.

- Zakładamy, że faktycznie zainteresowani ewakuacją w takim trybie, czyli dość nagłym i natychmiast, w jedną stronę mogą być Polacy, którzy przebywają na pobytach krótkoterminowych i turyści - dodała.

Rzecznik resortu Paweł Wroński doprecyzował, że 300 osób to te, które zarejestrowały się w systemie Odyseusz. - To nie jest grupa osób, która zgłosiła się do ewakuacji. My wcześniej informowaliśmy o 200 osobach i nadal rozmawiamy o tej grupie - zaznaczył.

Mościcka-Dendys: podjęliśmy decyzję o ewakuacji personelu placówki dyplomatycznej w Teheranie, który nie musi pozostawać na miejscu

Apel ministerstwa. "To nie jest bezpieczne miejsce"

Mościcka-Dendys zaznaczyła, że "drogi lądowe, zarówno z Iranu, jak i z Izraela są drożne, więc nie jest tak, że nie da się stamtąd wyjechać". - Rozumiem, że nie wszyscy rodacy chcą korzystać z drogi ewakuacyjnej, ale podkreślam, że to nie jest bezpieczne miejsce na wakacje w tej chwili, więc bardzo namawiamy do tego, aby opuścić Izrael - oświadczyła.

Wroński podziękował "naszym przyjaciołom ze Słowacji". - Grupa dzieci ze szkoły, również z naszej ambasady, została przewieziona samolotem słowackim. One są już bezpieczne, one są już w kraju - powiedział.

- Co do zasady wspieramy się wzajemnie z krajami, które w tej chwili zdecydowały o ewakuacji. (…) My z kolei na pokładzie naszego samolotu będziemy mieć obywateli Austrii, Francji, Ukrainy oraz Niemiec. Oczywiście będziemy takie wsparcie oferować partnerom nadal w miarę tego, jak będzie sygnalizowane zainteresowanie i też będziemy bukować dla naszych obywateli miejsca w innych samolotach, jeśli zaistnieje taka potrzeba - uzupełniła Mościcka-Dendys.

