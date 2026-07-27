Polska Ekstradycja Zbigniewa Ziobry. Nieoficjalnie: jest wniosek do USA Oprac. Aleksandra Sapeta |

Ekstradycja Zbigniewa Ziobry? Przemysław Rosati o procedurze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W połowie lipca prokuratura przekazała, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest analizowany w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej pod kątem spełnienia wymogów formalnych i prace nad nim "potrwają bardzo krótko".

Zapowiedź o skierowaniu wniosku powtarzał wielokrotnie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. O tym, że wniosek został już przekazany, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa w źródłach zbliżonych do śledztwa. Po godzinie 13 zaplanowano w tej sprawie briefing prasowy prokuratury.

Co do tej pory wydarzyło się w sprawie Ziobry?

Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W lutym sąd rejonowy wyraził zgodę na jego areszt, następnie za politykiem wystawiono list gończy. Prokuratura skierowała też wniosek o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił jednak jego wydania.

Ziobro jeszcze przed decyzją sądu o areszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową od rządu Viktora Orbana. W maju media ujawniły, że wyjechał do USA. Polityk oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Na początku lipca poinformowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu (byłemu wiceszefowi MS, też podejrzanemu w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości). Unieważnione zostały także ich dokumenty podróży.

W sprawie polityka PiS resort sprawiedliwości zdecydował się także na dodatkowy krok. 14 lipca Żurek poinformował o przekazaniu pisma do amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE z pytaniami o pobyt Ziobry w USA. Wówczas szef MS przekazał, że wniosek o ekstradycję jest gotowy, liczy 300 stron i czeka jeszcze na tłumaczenie.