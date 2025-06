Diagnoza, która "zrujnowała im świat" i sukces eksperymentalnego zabiegu

Długo wyczekiwana ciąża i trudna diagnoza. "Żyliśmy tylko kontrolami albo płaczem" Źródło: TVN24

Jak opowiada pani Natalia, pacjentka Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, to była ciąża wyczekana po trudnych ośmiu latach prób.

Kobieta wiele przeszła, bo tuż przed swoim ślubem, po trzech latach starań o dziecko, zdiagnozowano u niej nowotwór jajnika.

- Planowaliśmy w tym czasie z mężem ślub na sierpień, a o diagnozie dowiedziałam się w kwietniu, na koniec kwietnia. Więc tak naprawdę braliśmy ślub i dwa dni później zaczynałam cykl chemioterapii - wspomina.

Druzgocąca diagnoza. "Za każdym razem nasza nadzieja była jakby gaszona"

Gdy już zaszła w ciążę, tak zwane połówkowe badanie USG, które wykonuje się koło 20. tygodnia ciąży, wykazało, że jej córka ma rzadką wadę - przepuklinę mózgową.

- Wykryto u dziecka ubytek kości czaszki w tylnej jej części i wysuwanie się opony, jak również tkanki mózgu na zewnątrz czaszki - wyjaśnia dr n. med. Monika Szpotańska z Centrum.

A pani Natalia przyznaje: - Diagnoza trochę zrujnowała nam świat. W pewnym momencie, na miesiąc, nasze życie się zatrzymało. I żyliśmy tylko kontrolami, które były, albo płaczem. Bo za każdym razem nasza nadzieja była jakby gaszona.

Małżeństwo szukało pomocy, ale wszędzie słyszeli, że ciążę trzeba usunąć. Dopiero w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka pojawił się pewien pomysł. Doświadczenie w tego rodzaju operacjach, wykonywanych jeszcze w łonie matki i to endoskopowo, czyli bez przecięcia macicy, miał jeden ośrodek na świecie - w Brazylii.

Profesor Zoulikha Jabiry-Zieniewicz z warszawskiego centrum mówi, że ośrodek ten "skontaktował się ze swoim zespołem, z którym robią te zabiegi w Stanach Zjednoczonych i od razu wyraził zgodę na to, że przyjadą, że nam pomogą". - I w ciągu tak naprawdę dwóch dni była decyzja - dodaje.

"Pierwszy taki zabieg w Europie". Jak wyglądała operacja?

Po zgodzie komisji bioetycznej uniwersytetu na eksperymentalny zabieg, będąca w 27. tygodniu ciąży, pani Natalia została zoperowana. Przeprowadził go siedmioosobowy zespół lekarzy.

Jak podkreśla profesor Artur Ludwin, kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, "to olbrzymie osiągnięcie". - To jest pierwszy taki zabieg w Europie, jeden z bardzo nielicznych wykonanych na świecie - zauważa.

W międzynarodowym zespole operowały także dwie lekarki z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka. To siostry specjalizujące się w chirurgii płodu.

Jedna z nich, dr. hab. n. med. Magdalena Litwińska opisywała procedurę tak: - Wyjmujemy macicę przed powłoki brzuszne matki i ta macica staje się dla nas polem operacyjnym. Następnie wiemy, że macica wypełniona jest płynem owodniowym. Musimy wymienić ten płyn na gaz, na dwutlenek węgla.

Samą przepukliną zajęli się lekarze z Houston.

- Zworek przepukliny został przez neurochirurga odpowiednio nacięty, wypreparowany, a ubytek kostny, który jest cluo sprawy w przypadku tej wady, został pokryty łatą kolagenową. Łata ta została odpowiednio przyszyta do okostnej i powyżej łaty skóra została zamknięta szwem - uzupełnia dr. hab. n. med. Magdalena Litwińska-Korcz.

W przyszłości szereg kontroli. Ale teraz czas na ulgę

Lekarze podejrzewali, że z każdym tygodniem ciąży coraz więcej tkanki mózgowej znajdowałoby się poza obrębem czaszki. Teraz liczą na to, że tak szybka interwencja sprawi, że dziewczynka, gdy już się urodzi, będzie w dobrej formie. Ale to zweryfikuje czas.

- Córeczka ma mieć na imię Julcia, więc na Julcię będziemy czekali i obserwowali. Ale dopiero lata obserwacji mogą powiedzieć, na ile skuteczne są te operacje - zaznacza dr n. med. Monika Szpotańska.

Przed Panią Natalią i jej córką jeszcze wiele lekarskich kontroli. Na razie po zabiegu jest też poczucie ulgi i mocne przeświadczenie, że wszystko będzie dobrze. - Każda mama, kiedy jej dziecko jest chociażby przeziębione, przeżywa to. A później, kiedy jest zdrowe, to czuje ulgę. No to powiedzmy, że ja 100 razy bardziej się martwiłam, bo nie wiedziałam, czy moje dziecko będzie żyło - mówi nam pani Natalia.