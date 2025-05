Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy arkusze

Jak motywować uczniów przez ocenianie? Specjalne seminarium ma pomóc nauczycielom Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Z egzaminem z matematyki zmierzyło się w środę ok. 355 tys. ósmoklasistów. Trzeba do niego podejść, by ukończyć szkołę podstawową. Wiemy, jakie zadania rozwiązywali uczniowie. Poniżej publikujemy arkusze egzaminacyjne CKE.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki to drugi z trzech egzaminów, z którymi mierzą się uczniowie na zakończenie szkoły podstawowej. We wtorek 13 maja rozwiązywali już zadania z języka polskiego. W środę 14 maja o godz. 9 podeszli do zadań z matematyki.

Na rozwiązanie 21 zadań (w tym 15 zamkniętych) uczniowie i uczennice mieli 125 minut. Do zdobycia było 30 punktów. Co znalazło się w arkuszu?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. ARKUSZ Z MATEMATYKI. CZĘŚĆ I, WERSJA X EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. ARKUSZ Z MATEMATYKI. CZĘŚĆ II, WERSJA X

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. ARKUSZ Z MATEMATYKI. CZĘŚĆ I, WERSJA Y EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. ARKUSZ Z MATEMATYKI. CZĘŚĆ II, WERSJA Y

Co liczyli ósmoklasiści?

Zadania zamknięte (każde za jeden punkt) dotyczyły m.in. procentów, zasad dzielenia, średnich arytmetycznych.

Zadania otwarte (od 16 do 21) znajdowały się na osobnej "karcie rozwiązań". Za aż trzy zadania można było zdobyć trzy punkty (to zadania najwyżej punktowane). W tym roku dotyczyły m.in. obliczania pola powierzchni czworokąta oraz sumy krawędzi ostrosłupa.

Ósmoklasiści mieli też rozwiązać następujące zadanie: "Troje przyjaciół - Andrzej, Basia i Marek - zbiera plakaty. Andrzej ma o 28 plakatów więcej od Basi, a Marek ma ich 3 razy mniej od Basi. Andrzej i Marek mają razem 2 razy więcej plakatów od Basi. Oblicz, ile plakatów ma każde z tych przyjaciół".

Egzamin ósmoklasisty. Harmonogram

Co jeszcze przed ósmoklasistami? W czwartek 15 maja zmierzą się z egzaminem z języka obcego. Największa grupa młodzieży wybrała język angielski.

Osoby, które z powodów zdrowotnych lub losowych nie podeszły do egzaminu w terminie majowym, będą mogły zrobić to w dniach 10-12 czerwca. Wyniki uczniowie poznają 4 lipca.