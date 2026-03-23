Polska

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? Nowacka mówi, kiedy ogłosi decyzję

Nowacka o decyzji w sprawie przedmiotu edukacja zdrowotna
Źródło: TVN24
Decyzję w sprawie edukacji zdrowotnej przedstawię za kilka dni - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka. Wyraziła nadzieję, że "rok przekonywania zadziałał".

Barbara Nowacka została zapytana w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. - Przedstawię moją decyzję za dosłownie kilka dni, do końca marca. To obiecałam nauczycielom i dyrektorom, bo to jest też dla nich ważne, jak układają ramówki - powiedziała.

Nowacka: jeżeli jest decyzja najwyższych władz KO, minister niewiele może zrobić

Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska zauważyła, że właściwie można powiedzieć, że już mamy kampanię wyborczą i zapytała, czy znowu zabraknie odwagi, żeby zrobić coś ważnego dla dzieci.

Nowacka powiedziała, że "jeżeli jest decyzja najwyższych władz w Koalicji Obywatelskiej, żeby jednak zrobić nieobowiązkowo, to minister tutaj niewiele może zrobić". - Ale rok przekonywania, mam nadzieję, zadziałał - dodała.

Dopytywana, czy w tym wypadku dobro dzieci i dobro tego przedmiotu będzie ważniejsze niż polityka w roku wyborczym, ministra odparła: - Dla mnie nie będzie nic ważniejszego niż wprowadzenie dobrego, mądrego, dobrze przygotowanego przedmiotu.

- Nie bez powodu też pokazywałam Radzie Ministrów "Diagnozę młodzieży", czyli raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby zobaczyli, jak wiele problemów młodego pokolenia wiąże się ze zdrowiem. I tak, wiem, że będzie młodzież narzekała. Dodatkowa godzina. Ale to może być ta godzina, która komuś uratuje życie. To naprawdę nie ma ceny - mówiła.

Ministra została też zapyta, czy jeśli zapadnie polityczna decyzja, tak jak w poprzedniej kampanii wyborczej, poda się do dymisji, odparła: - zobaczymy.

- Do końca marca będzie decyzja [w sprawie edukacji zdrowotnej - red.] - powtórzyła.

Edukacja zdrowotna nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata). Rodzic, który nie chce, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam.

Autorka/Autor: Justyna Sochacka/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Barbara NowackaMinisterstwo Edukacji Narodowej
