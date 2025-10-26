Logo strona główna
Dziennikarz TVN24 Artur Molęda nagrodzony

Artur Molęda z nagrodą
Artur Molęda o swojej nagrodzie
Źródło: TVN24
Dziennikarz TVN24 Artur Molęda został uhonorowany nagrodą na Science and Technology Film Festival w Krakowie za swój reportaż "Dalej tylko Rosja", który zwyciężył w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny.

- Cieszę się, że mój reportaż wypłynął na festiwalowe wody, bo dzięki temu więcej osób uświadomi sobie, że Rosja prowokuje nie tylko na lądzie i w powietrzu, ale także od strony Bałtyku - skomentował Artur Molęda.

Zauważył przy tym, że statuetka, którą otrzymał, ma w sobie światłowody. - To jest bardzo nietypowa nagroda, ponieważ jak spojrzymy przez nią, to widzimy wszystko przez cyfrowy świat - mówił.

Dziennikarz przypomniał, że jego dokument "Dalej tylko Rosja" opowiada o misji polskiej marynarki wojennej w rejonie obwodu królewieckiego.

- Nasi żołnierze 24 godziny na dobę czuwają nad tym, jakie nowe okręty rosyjskie pojawiają się właśnie na wodach międzynarodowych. To jest niezwykle ważna misja, bo dzięki temu nasi dowódcy mają pełną wiedzę operacyjną na temat tego, czym Rosja dysponuje właśnie na Bałtyku - wyjaśnił.

Artur Molęda z nagrodą na Science and Technology Film Festival
Artur Molęda z nagrodą na Science and Technology Film Festival
Źródło: TVN24

"Dalej tylko Rosja"

Reportaż "Dalej tylko Rosja" opowiada o jednej z najbardziej tajemniczych misji polskiej marynarki wojennej. U granicy wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej, w cieniu obcych jednostek, operują okręty rozpoznania radioelektronicznego - mało znane, a kluczowe dla bezpieczeństwa regionu. Na ich pokładach nie ma torped ani dział, lecz anteny, analizatory i dekodery. Żołnierze przechwytują rosyjskie sygnały radiowe, emisje radarowe i rozmowy, tworząc elektroniczną mapę aktywności wroga. To cicha wojna o informacje.

ZOBACZ MATERIAŁ >>>

Po raz pierwszy w historii ekipa TVN24 mogła wejść na pokład okrętu ORP Hydrograf. W swoim materiale Molęda pokazuje, jak wygląda misja, która ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

OGLĄDAJ: Polscy żołnierze przechwycili rosyjską korespondencję
dalej tylko rosja

Polscy żołnierze przechwycili rosyjską korespondencję

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Festiwal Science and Technology Film Festival

Festiwal Science and Technology Film Festival to premierowa edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego filmom o nauce, innowacjach i przełomach technologicznych. Organizatorzy opisują go jako "podróż po świecie odkryć, które zmieniają rzeczywistość". Na ekranach prezentowane są produkcje pokazujące, jak nauka wpływa na życie ludzi i kształtuje przyszłość.

