Dziennikarz TVN24 Artur Molęda nagrodzony

- Cieszę się, że mój reportaż wypłynął na festiwalowe wody, bo dzięki temu więcej osób uświadomi sobie, że Rosja prowokuje nie tylko na lądzie i w powietrzu, ale także od strony Bałtyku - skomentował Artur Molęda.

Zauważył przy tym, że statuetka, którą otrzymał, ma w sobie światłowody. - To jest bardzo nietypowa nagroda, ponieważ jak spojrzymy przez nią, to widzimy wszystko przez cyfrowy świat - mówił.

Nagroda za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny powędrowała w moje ręce za produkcję „Dalej tylko Rosja”🏆



Science and Technology Film Festiwal dobiegł końca, a ja z Krakowa wracam ze statuetką, która ma w sobie 20 kilometrów światłowodu. Fenomenalna jest🤩 pic.twitter.com/90m7VJdHjK — Artur Molęda (@arturmoleda) October 25, 2025 Rozwiń

Dziennikarz przypomniał, że jego dokument "Dalej tylko Rosja" opowiada o misji polskiej marynarki wojennej w rejonie obwodu królewieckiego.

- Nasi żołnierze 24 godziny na dobę czuwają nad tym, jakie nowe okręty rosyjskie pojawiają się właśnie na wodach międzynarodowych. To jest niezwykle ważna misja, bo dzięki temu nasi dowódcy mają pełną wiedzę operacyjną na temat tego, czym Rosja dysponuje właśnie na Bałtyku - wyjaśnił.

Artur Molęda z nagrodą na Science and Technology Film Festival

"Dalej tylko Rosja"

Reportaż "Dalej tylko Rosja" opowiada o jednej z najbardziej tajemniczych misji polskiej marynarki wojennej. U granicy wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej, w cieniu obcych jednostek, operują okręty rozpoznania radioelektronicznego - mało znane, a kluczowe dla bezpieczeństwa regionu. Na ich pokładach nie ma torped ani dział, lecz anteny, analizatory i dekodery. Żołnierze przechwytują rosyjskie sygnały radiowe, emisje radarowe i rozmowy, tworząc elektroniczną mapę aktywności wroga. To cicha wojna o informacje.

Po raz pierwszy w historii ekipa TVN24 mogła wejść na pokład okrętu ORP Hydrograf. W swoim materiale Molęda pokazuje, jak wygląda misja, która ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Festiwal Science and Technology Film Festival

Festiwal Science and Technology Film Festival to premierowa edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego filmom o nauce, innowacjach i przełomach technologicznych. Organizatorzy opisują go jako "podróż po świecie odkryć, które zmieniają rzeczywistość". Na ekranach prezentowane są produkcje pokazujące, jak nauka wpływa na życie ludzi i kształtuje przyszłość.

