"Prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu". Dwoje Ukraińców zatrzymanych

W poniedziałek Jacek Dobrzyński poinformował na platformie X o zatrzymaniu w Katowicach dwojga Ukraińców - mężczyzny i kobiety w wieku 32 oraz 34 lat, którzy "prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu". Wcześniej, jako pierwsze, informację tę przekazało RMF FM.
"Realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego RP i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej. Zbierane przez nich informacje dotyczyły żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium Polski, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy" - napisał rzecznik.
Podejrzanym grozi kilka lat pozbawienia wolności
Decyzją sądu podejrzani spędzą w areszcie trzy najbliższe miesiące. Jak poinformował Dobrzyński, prowadzone śledztwo dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 130 § 3 kk. Nadzoruje je Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Kto zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, gromadzi je lub przechowuje lub wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Dobrzyński zaznaczył też, że do zatrzymania doprowadziły wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
