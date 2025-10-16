Logo strona główna
Polska

"Gra pozorów" rządzących. O "regułach politycznych" w "Kropce nad i"

16 2000
Petru: odbieram to jako taki zimny prysznic
Odbieram te sondaże, które wskazują na niezadowolenie, jako zimny prysznic - mówił w "Kropce nad i" Ryszard Petru, komentując poparcie dla koalicji po dwóch latach rządów. Krzysztof Bosak ocenił zaś, że ten czas przyniósł "utratę złudzeń". Politycy dyskutowali też na temat ewentualnej zmiany na stanowisku premiera i postawie Jarosława Kaczyńskiego wobec jednego z ugrupowań.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji i poseł Ryszard Petru z Polski 2050 mówili w "Kropce nad i" w TVN24 o tym, co przyniosły ostatnie dwa lata rządów koalicji 15 października.

>> Poparcie dla rządu i premiera. Nowy sondaż

- Utratę złudzeń. Myślę, że ci, którzy mieli złudzenia, że ta koalicja będzie rządzić lepiej niż poprzednia, czy poprzedni rząd, te złudzenia już stracili - komentował Bosak. Według niego "pokazują to sondaże badań opinii publicznej". - Ponad połowa Polaków uważa, że premier powinien się zmienić. Sumaryczne poparcie partii koalicji spada - mówił.

ZOBACZ TEŻ SONDAŻE: Rząd dowozi w najważniejszych kwestiach? Co sądzą Polacy Czego oczekują Polacy? Dwa wyraźne priorytety Jak idzie rządowi rozliczanie poprzedników? Sondaż dla TVN24

Petru: odbieram to jako taki zimny prysznic

- Wiem o tym, że jest niezadowolenie Polaków z tego, jak rządzimy - powiedział natomiast Petru, który zwracał uwagę na to, czego udało się dokonać. Jak mówił, mamy "niską inflację", a także "mocne sojusze, bardzo dobre inwestycje w bezpieczeństwo i całą masę programów kobiecych".

- Mamy kwestię znieczulenia okołoporodowego dla wszystkich, tego nie było wcześniej. W związku z tym jest cała masa takich drobnych spraw, które Polakom poprawiają życie - zauważył.

- Niemniej rzeczywiście powinniśmy dużo bardziej przyspieszyć. Ja odbieram te sondaże, które wskazują na niezadowolenie, jako taki zimny prysznic - dodał.

kropka 2
Petru: odbieram to jako taki zimny prysznic

"Wtedy premier Tusk przeszedłby na pozycję szefa partii"

Goście TVN24 byli pytani, czy ich zdaniem powinna nastąpić zmiana na stanowisku premiera.

- Uważam, że w sposób naturalny ta zmiana nastąpi. To jest decyzja w ramach Platformy Obywatelskiej - powiedział Petru. Dopytywany, czy ma na myśli czas jeszcze przed wyborami, odparł: - Tak bym się spodziewał, wszystko na to wskazuje.

Zastrzegł przy tym, że nie rozmawiał na ten temat z Donaldem Tuskiem i "to będzie jego decyzja".

Pytany, kto mógłby zostać szefem rządu, odparł, że Radosław Sikorski. - Wtedy premier Tusk przeszedłby na pozycję szefa partii, czyli przeszedłby na pozycję Jarosława Kaczyńskiego (prezesa PiS - red.) - dodał.

Bosak: to gra pozorów

Bosak powiedział, że "ma pogląd przeciwny".

- Uważam, że nic nie wskazuje na to, że zmiana premiera nastąpi (...). Jest dla mnie dużo oczywiste, że premier Donald Tusk dobrowolnie urzędu premiera nie odda. Mówienie o przyszłym premierze Sikorskim jest moim zdaniem grą pozorów. Z mojej informacji wynika, że premier nie zamierza panu ministrowi Sikorskiemu ustępować stanowiska - przekazał.

Przekonywał, że "takie są też reguły polityczne". - Lider, dopóki naprawdę nie osłabnie i nie zostanie zmuszony do ustąpienia, bardzo rzadko ustępuje - mówił.

Ocenił też, że "Tusk jest silny słabością swoich koalicjantów". - Uważam, że nie ma tam osób z wystarczająco silnym charakterem, żeby rzucić mu wyzwanie, w związku z czym prawdopodobnie będzie premierem do końca kadencji. Pytanie, ile ta kadencja potrwa - dodał Bosak.

Zmiana premiera? Petru: w sposób naturalny ta zmiana nastąpi. Bosak: nic nie wskazuje na to, że zmiana nastąpi
Źródło: TVN24

"To coś, w czym prezes Kaczyński jest doskonale wytrenowany"

Wicemarszałek Sejmu został również zapytany o krytyczne wobec Konfederacji wypowiedzi prezesa PiS. Jarosław Kaczyński zarzucał tej formacji między innymi, że reprezentuje darwinizm społeczny.

Bosak przekonywał, że tego typu wypowiedzi różnych polityków są trzeciorzędne, a "to, co ma znaczenie realnie, to jest warstwa programowa polityki".

Na uwagę, że właśnie program Konfederacji Kaczyński nazwał darwinizmem społecznym, Bosak zapytał: - Odwołał się do naszego konkretnego postulatu, do jakiejś naszej ustawy, którą złożyliśmy w Sejmie? Oczywiście nie.

kropka 1
Bosak o Kaczyńskim: musimy być mądrzy i nie możemy dawać się na takie proste sztuczki łapać
Źródło: TVN24

- Czyli nie mamy do czynienia z realną dyskusją programową, tylko mamy do czynienia z typową próbą polaryzowania społeczeństwa po jakichś liniach. (To) coś, w czym prezes Kaczyński jest doskonale wytrenowany, co praktykuje od lat bardzo wielu, od wielu dekad. Natomiast my musimy być mądrzy i nie możemy dawać się na takie proste sztuczki łapać. My w Konfederacji nie mamy zamiaru tańczyć w tym sporze politycznej polaryzacji między liderem PiS-u a liderem Platformy. My prezentujemy alternatywę - mówił.

- Jeżeli ktoś chce mniej niemerytorycznej, spolaryzowanej polityki, gdzie mamy tylko dyskutować, kto kogo opluł, kto na kogo nagadał, to zapraszamy, żeby nas poprzeć - dodał.

OGLĄDAJ: "Tusk dobrowolnie teki premiera nie odda"
pc

"Tusk dobrowolnie teki premiera nie odda"

pc
Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

