Drugi dżentelmen USA w Gorlicach: przyjechałem do domu, by dowiedzieć się, skąd pochodzę

Zaszczytem jest, że jestem w Polsce - mówił w "Faktach po Faktach" drugi dżentelmen Stanów Zjednoczonych Douglas Emhoff. Mąż wiceprezydent USA Kamali Harris i amerykański wysłannik w zakresie zwalczania antysemityzmu na świecie odwiedził Gorlice, skąd pochodzą jego przodkowie. W rozmowie z Piotrem Kraśką przyznał, że "to doświadczenie surrealistyczne". Mówił też o walce z antysemityzmem i polskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Amerykański drugi dżentelmen Douglas Emhoff, mąż wiceprezydent USA Kamali Harris, przyleciał w tym tygodniu do Polski. W niedzielę wysłannik amerykańskiej administracji w zakresie zwalczania antysemityzmu na świecie i wspierania pamięci o Holokauście był gościem Piotra Kraśki w "Faktach po Faktach" TVN24.

Rozmowa z Emhoffem odbyła się w małopolskich Gorlicach, skąd pochodzą jego pradziadkowie, którzy na początku XX wieku przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Drugi dżentelmen pytany, czy czuje się w Gorlicach jak w domu, przyznał, że "teraz tak", choć "to doświadczenie surrealistyczne". - Niedawno dowiedziałem się, że Gorlice to dom moich przodków - wskazywał.

Z Douglasem Emhoffem rozmawiał Piotr Kraśko TVN24

- Mogłem przyjechać tutaj, przyjechać do Polski w imieniu Stanów Zjednoczonych, w imieniu prezydenta, pani wiceprezydent, by mówić na temat nienawiści oraz antysemityzmu, ale także, by mówić na temat przyszłości - kontynuował. Podkreślił, że "w ramach tej podróży zobaczyłem również sam siebie, moją rodzinę oraz całą historię, te straszne rzeczy, które widziałem również w Auschwitz". - Teraz przyjechałem do domu, by dowiedzieć się, skąd pochodzę i skąd pochodzą te miliony innych, które nie przeżyły, wśród nich również członkowie mojej rodziny - przekazał.

- Zaszczytem jest, że jestem w Polsce, że mogę odwiedzić ten piękny kraj - dodał.

Drugi dżentelmen USA: musimy mówić o tym głośno

Według Emhoffa Stany Zjednoczone pod przywództwem prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamali Harris robią wiele na rzecz zwalczania antysemityzmu na świecie. - Nie tylko ja, ale cała administracja przygotowuje we współpracy z różnymi instytucjami podejście ogólnorządowe, by walczyć z antysemityzmem, by zwiększyć finansowanie, zwiększyć wysiłki edukacyjne - powiedział.

Zaznaczył, że również jego podróż do Europy jest związana z działaniami w tym obszarze. - Jadę do Berlina, spotkam się tam z naszym ambasadorem, który jest znanym historykiem zajmującym się Holokaustem, spotkam się również z innymi liderami, by dowiedzieć się o tym, co dzieje się na miejscu, o tych dobrych i złych rzeczach. Informacje te zawieziemy z powrotem do Stanów Zjednoczonych i przygotujemy plan działań - wyjaśniał.

- Tymczasem jednak ja sam, prezydent, wiceprezydent zachęcamy wszystkich liderów, by mówili głośno o tym, co się dzieje. Zawsze, kiedy widzicie te straszne przypadki antysemityzmu, które występują publicznie, musimy mówić o tym głośno i musimy wskazywać te przykłady i potępiać tych, którzy nic o tym nie mówią - dodał.

Emhoff o walce z antysemityzmem TVN24

Emhoff: zobaczyłem otwarte ramiona polskich obywateli, którzy witają uchodźców

Gość TVN24 był pytany o inwazję Rosji na Ukrainę oraz rosyjską propagandę, która mówi o ukraińskich faszystach i nazistach.

Jak ocenił, "wszystko zaczyna się od propagandy, zaczyna się od dezinformacji, fake'ów". - Musimy dawać temu odpór - każdej dezinformacji, propagandzie, fake'om, temu, co nie jest prawdą. Ważne jest, żeby ludzie wiedzieli, czym jest prawda - dodał.

Drugi dżentelmen wyraził też uznanie dla polskiej pomocy uciekającym przed wojną. - Chcę podziękować polskiemu rządowi i polskiemu narodowi za to, co robicie w stosunku do uchodźców uchodźców. Widziałem to sam, wiedział to prezydent, widziała to wiceprezydent - przekonywał.

Emhoff: zobaczyłem otwarte ramiona polskich obywateli, którzy przyjmują ukraińskich uchodźców TVN24

- Spotkałem się w ciągu ostatnich paru dni z ukraińskimi uchodźcami, zobaczyłem również te otwarte ramiona zwykłych polskich obywateli, którzy przyjmują ukraińskich uchodźców w swoich domach i swoich społecznościach. To jest niesamowite i Stany Zjednoczone będą dalej zapewniać wsparcie dla Ukrainy, dla ukraińskich obywateli. Będę wspierać również Polskę, polski rząd i polski naród w pomocy dla Ukraińców - oświadczył Emhoff.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Douglas Emhoff w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24