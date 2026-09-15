Polska Nowe nagrania drona na plaży w Rusinowie. Tylko w TVN24 Kamila Grenczyn Kuba Koprzywa Zespół autorów |

Dron w Rusinowie koło Jarosławca. Nowe nagrania TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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TVN24 dotarło do nagrań drona, który został w poniedziałek zlokalizowany w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Na plaży wyznaczono zamkniętą strefę, gdzie wciąż trwają prace służb.

Na nagraniach widać dryfującą po Morzu Bałtyckim maszynę, a także ujęcia z bliska - gdy dron znajdował się już na plaży.

Dron na plaży koło Jarosławca Źródło zdjęcia: TVN24

Prokuratura: prowadzimy postępowanie

Prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie poinformowała, że w dziale wojskowym szczecińskiej prokuratury nadzorowane jest postępowanie w sprawie znalezionego drona. Przekazała, że w poniedziałek do późnych godzin nocnych "trwały czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora". We wtorek czynności mają być kontynuowane.

"Postępowanie jest prowadzone pod kątem przestępstwa z art. 163 par. 1 pkt 3 Kodeksu karnego, a więc sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 litera B Prawa lotniczego" - przekazała Szozda.

Dron wyłowiony z morza koło Jarosławca

O podjęciu drona z Morza Bałtyckiego poinformował w poniedziałek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wieczorem tego dnia w TVN24 mówił: - Ten dron jest pewnie jeszcze bardziej zaawansowany niż te, które do tej pory mogliśmy analizować. To jest bardzo ważne dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego, dla wszystkich służb analizujących. Najprawdopodobniej on został utracony przez Federację Rosyjską podczas jakichś prób manewrów nad Morzem Bałtyckim - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek Żandarmera Wojskowa poinformowała, że w badaniach drona przeprowadzonych przez chemików nie wykazano zagrożenia radioaktywnego i skażenia chemicznego. Wciąż nie wiadomo, czy były w nim substancje pirotechniczne.