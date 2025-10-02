Tusk: jak jestem z kogoś niezadowolony, dziękuję mu za współpracę Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk został zapytany na czwartkowym briefingu o medialne doniesienia, iż jest niezadowolony z działań szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i działalności Służby Ochrony Państwa, a samym SOP miało dojść do zmian kadrowych.

- Nie zajmuję się oceną działania służb. Ja nie narzekam w żaden sposób na ochronę - powiedział, dodając, że została ona wzmocniona.

- Służba Ochrony Państwa staje na głowie nawet czasami. Ja się czuję za bardzo ochroniony, a nie za mało ochroniony - mówił, dodająć przy tym, że "zdarzają się czasami takie dziwne sytuacje".

Powiedział też: "Jak jestem z kogoś niezadowolony, to dziękuję mu za współpracę i proponuję komuś innemu to zajęcie". - Więc proszę, nie trzeba spekulować, ja jestem tutaj bardzo konkretny w tych sytuacjach - oświadczył.

"Trzęsienie ziemi" w SOP?

Radio Eska oraz "Super Express" poinformowały w środę o "kadrowym trzęsieniu ziemi w Służbie Ochrony Państwa". Z ich ustaleń wynika, że w związku z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera Donalda Tuska, a szef SOP-u został wysłany na przymusowy półroczny urlop. Cała rodzina premiera miała również zostać objęta pełną ochroną.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka zapytana o te doniesienia, przekazała, że w związku z tą sytuacją minister Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

- W tym momencie ze strony MSWiA nie zapadły żadne decyzje - poinformowała. Potwierdziła natomiast, że szef SOP wyciągnął konsekwencje wobec dyrektora i wicedyrektora biura ochrony premiera.

Gałecka dodała, że szef SOP przebywa na zaległym urlopie. Zwróciła uwagę, że informacje i dalsze decyzje zostaną zakomunikowane po otrzymaniu raportu i rozmowie ministra z komendantem SOP. - Takiego raportu na chwilę obecną jeszcze nie otrzymaliśmy - oświadczyła.

