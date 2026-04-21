Tusk: taką fajną wiadomość przysłał mi w nocy Macron

W poniedziałek wizytę w Gdańsku złożył Emmanuel Macron, który spotkał się tam z Donaldem Tuskiem. Następnego dnia na platformie X premier przekazał treść wiadomości, którą w nocy wysłał mu francuski prezydent.

"'I'm in love with Gdańsk" - brzmi cytowana w języku angielskim wiadomość, czyli "jestem zakochany w Gdańsku". Tusk, który sam pochodzi z tego miasta podkreślił, że go rozumie.

„I’m in love with Gdańsk” - taką fajną wiadomość wysłał mi w nocy prezydent Emmanuel Macron. Rozumiem go. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 21, 2026 Rozwiń

Macron z wizytą w Gdańsku. Jaki był cel?

Macron spotkał się z Tuskiem w Gdańsku w ramach szczytu międzyrządowego z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W programie szczytu znalazło się też spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz wręczenie Nagrody im. Bronisława Geremka za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich. Wyróżnienie otrzymał Andrzej Seweryn - uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów dramatycznych.

Zagrał on między innymi w filmach Andrzeja Wajdy ("Ziemia obiecana", "Dyrygent", "Pan Tadeusz", "Zemsta"), a także w dziełach Agnieszki Holland, Stevena Spielberga, Jerzego Hoffmana i Jacka Bromskiego. W latach 80. wyjechał do Francji, gdzie został zaangażowany jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego do jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie Comedie-Francaise.

W czasie poniedziałkowego szczytu Polska i Francja przyjęły też wspólną deklarację o pogłębionej współpracy strategicznej, która obejmuje kluczowe obszary bezpieczeństwa, obronności, gospodarki oraz kultury. Dokument wskazuje na konieczność dalszego wspierania Ukrainy oraz wzmacniania potencjału militarnego Europy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk

Strony zobowiązały się do zacieśnienia współpracy wojskowej, rozwoju europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz wzmocnienia zdolności obronnych w ramach struktur NATO i Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na koordynację działań w sferze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym.

Z Macronem nie spotkał się za to prezydent Karol Nawrocki. O stanowisku prezydenckiej kancelarii i Centrum Informacyjnego Rządu w tej sprawie pisaliśmy tutaj.

