Polska

Tusk: taką fajną wiadomość przysłał mi w nocy Macron

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk
Donald Tusk po spotkaniu z Emmanuelem Macronem: to były obiecujące rozmowy
Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk spotkali się w poniedziałek w Gdańsku. Następnego dnia szef rządu podzielił się w mediach społecznościowych "fajną wiadomością", którą wysłał mu w nocy Macron.

W poniedziałek wizytę w Gdańsku złożył Emmanuel Macron, który spotkał się tam z Donaldem Tuskiem. Następnego dnia na platformie X premier przekazał treść wiadomości, którą w nocy wysłał mu francuski prezydent.

"'I'm in love with Gdańsk" - brzmi cytowana w języku angielskim wiadomość, czyli "jestem zakochany w Gdańsku". Tusk, który sam pochodzi z tego miasta podkreślił, że go rozumie.

Macron z wizytą w Gdańsku. Jaki był cel?

Macron spotkał się z Tuskiem w Gdańsku w ramach szczytu międzyrządowego z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W programie szczytu znalazło się też spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz wręczenie Nagrody im. Bronisława Geremka za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich. Wyróżnienie otrzymał Andrzej Seweryn - uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów dramatycznych.

Zagrał on między innymi w filmach Andrzeja Wajdy ("Ziemia obiecana", "Dyrygent", "Pan Tadeusz", "Zemsta"), a także w dziełach Agnieszki Holland, Stevena Spielberga, Jerzego Hoffmana i Jacka Bromskiego. W latach 80. wyjechał do Francji, gdzie został zaangażowany jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego do jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie Comedie-Francaise.

"Stoi przed wami syn dwóch ojczyzn"

W czasie poniedziałkowego szczytu Polska i Francja przyjęły też wspólną deklarację o pogłębionej współpracy strategicznej, która obejmuje kluczowe obszary bezpieczeństwa, obronności, gospodarki oraz kultury. Dokument wskazuje na konieczność dalszego wspierania Ukrainy oraz wzmacniania potencjału militarnego Europy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk
Strony zobowiązały się do zacieśnienia współpracy wojskowej, rozwoju europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz wzmocnienia zdolności obronnych w ramach struktur NATO i Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na koordynację działań w sferze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym.

Z Macronem nie spotkał się za to prezydent Karol Nawrocki. O stanowisku prezydenckiej kancelarii i Centrum Informacyjnego Rządu w tej sprawie pisaliśmy tutaj.

Kamila Grenczyn
Czytaj także:
Jechał hulajnogą po drodze wojewódzkiej
Hulajnoga na drodze wojewódzkiej. Policjanci przecierali oczy ze zdumienia
Poznań
Aktor Andrzej Seweryn został uhonorowany Nagrodą im. Bronisława Geremka
Andrzej Seweryn nagrodzony. Zobacz całe przemówienie
imageTitle
Kontuzja "poważniejsza, niż wszyscy zakładali"
EUROSPORT
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Problemy Zondacrypto. "Tutaj następuje czarny scenariusz"
BIZNES
Na miejsce wysłano dziewięć jednostek straży pożarnej
Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna stanęła w płomieniach
Białystok
shutterstock_2639796919
Guzy znikają u co trzeciego pacjenta, a terapia wciąż bez refundacji
Anna Bielecka
Jacek Sasin w programie "News Michalskiego"
Sasin: wolałbym sobie nie wyobrażać PiS bez Morawieckiego
NEWS MICHALSKIEGO
Humbak Timmy u wybrzeży Niemiec
Timmy utknął po raz piąty. Ratownicy nie tracą nadziei
METEO
Pijana kobieta z małym dzieckiem w tramwaju. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana kobieta z małym dzieckiem w tramwaju. Interweniowała policja
Trójmiasto
Andrzej Domański
Domański: SAFE zero procent to iluzja
BIZNES
Areszt tymczasowy dla agresywnego sąsiada
Sąsiad przeszedł od słów do czynów. Najpierw groził, potem wziął palnik
Rzeszów
Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich
Karetka z pacjentem przewróciła się na bok
WARSZAWA
imageTitle
Zaczyna mistrzostwa i zaskakuje. "Trochę się nudzę"
EUROSPORT
Miała dwa promile. Jechała na zakupy
Z auta prawie się wytoczyła. Miała ponad 2 promile
Lubuskie
Pożar maszyn budowlanych w Słajszewie na Pomorzu
Pożar na drodze do przyszłej elektrowni jądrowej. To było podpalenie
Trójmiasto
imageTitle
Tragedia podczas zawodów. Nie żyje triathlonistka
EUROSPORT
Kadr z reportażu "Czarno na białym"
Kościelne biznesy rosną, państwo nie reaguje
Sebastian Klauziński, Olga Orzechowska
Tama Trzech Przełomów w Chinach
Ma pojawić się na Pacyfiku, zakłóci produkcję energii w Chinach
METEO
Adam Andruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Akt oskarżenia wobec wiceszefa kancelarii prezydenta. Nie przyznaje się do winy
Białystok
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ogromna inwestycja. Wyścig nabiera tempa
BIZNES
Poszukiwany 40-latek miał 3,6 tysiąca e-papierosów bez akcyzy
Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
WARSZAWA
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Właz przykryli deskami, lodówką i mikrofalówką. Cztery osoby w areszcie
Kraków
Kolejka do lekarza w poradni szpitalnej
Szpitale sprzeciwiają się cięciom NFZ. "My tutaj nie leczymy zdrowych ludzi"
Piotr Wójcik
shutterstock_2366880579
Kończy się czas na rozliczenie z fiskusem
BIZNES
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
Najnowsze dane z przemysłu
BIZNES
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Zgubiła go zawartość plecaka
WARSZAWA
Dziecko operowane w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Lekarze walczyli z czasem. Stawką była ręka kilkulatki
Katowice
imageTitle
Modlił się, by urosnąć. Uciszył Nowy Jork
EUROSPORT
Pożar na poddaszu szpitala we Wschowie w Lubuskiem
Szpital w ogniu. Pacjenci ewakuowani
Lubuskie
pieniadze PLN shutterstock_2583895627
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
BIZNES

