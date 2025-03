"Już nawet nie udają". Tusk o Morawieckim w Rumunii

Mateusz Morawiecki poparł George Simiona w wyborach na prezydenta Rumunii. To lider jawnie prorosyjskiej i antyeuropejskiej partii AUR - podkreślił w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Były premier odniósł się do komentarza obecnego szefa rządu.

Morawiecki udzielił poparcia

Morawiecki na konferencji prasowej w Bukareszcie poparł kandydaturę Simiona. Mówił, że był ostatnio kilka razy w Waszyngtonie z George Simionem i widział jego działania. - Widziałem go, jak rozmawia z bardzo ważnymi ludźmi z amerykańskiej administracji i Partii Republikańskiej. I to jest to, czego potrzebujemy w Europie - więcej kooperacji między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Jestem absolutnie pewny, że jeśli to będzie wybór Rumunów i jeśli George Simion zostanie wybrany, to będzie stabilizującą siłą nie tylko dla Rumunii, ale także dla całej Unii Europejskiej - powiedział były premier.