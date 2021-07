"Musimy zrobić wszystko, aby liderem opozycji jak najszybciej został Jarosław Kaczyński"

Wicerzecznik PiS: obraza dla rozumu

- Mielibyśmy w ogóle rozważać debatę z kimś, kto zapewniał Polaków i dziennikarzy na konferencji prasowej, patrząc im w oczy, że nie wybiera się za granicę, do Brukseli, że jest wielce zaszczycony pełniąc funkcję polskiego premiera tylko po to, żeby kilka miesięcy później spakować się, wsiąść w samolot i polecieć do Brukseli? Mielibyśmy rozmawiać o debacie z kimś, kto w żywe oczy kłamie Polakom, sugerując, że to PO, że to Ewa Kopacz wymyśliła 500 plus? Przecież to jest obraza dla rozumu - powiedział Fogiel.