Dariusz Piontkowski zostaje w ministerstwie edukacji

"Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę kontynuować pracę na rzecz polskiej oświaty" - napisał na Twitterze Dariusz Piontkowski, który zostaje w ministerstwie edukacji jako sekretarz stanu. Będzie prawą ręką Przemysława Czarnka, który pokieruje resortem po połączeniu go z ministerstwem nauki.

W piątek 23 października okazało się, że nie oznacza to jednak końca urzędowania ministra Piontkowskiego w MEN. Po południu na swoim Twitterze poinformował: "Dziś Minister Przemysław Czarnek wręczył mi decyzję Premiera Mateusza Morawieckiego o powołaniu na stanowisku Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę kontynuować pracę na rzecz polskiej oświaty".

"Wybitni eksperci"

- Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem przekazać powołania pana premiera Mateusza Morawieckiego dla dwóch wiceministrów edukacji. Pan Dariusz Piontkowski i pani Marzena Machałek to wybitni eksperci, którzy do tej pory świetnie troszczyli się o rozwój oświaty - mówi minister Czarnek. I dodaje: - Będą wspaniałym wsparciem dla naszych dalszych dążeń na rzecz rozwoju edukacji w Polsce.

Jesteśmy w trudnej sytuacji

Za pośrednictwem ministerialnego konta na Twitterze Czarnek odniósł się też do piątkowej decyzji premiera Morawieckiego, by starsi uczniowie podstawówek uczyli się zdalnie. - Jesteśmy w trudnej sytuacji i zdajemy sobie sprawę z oczekiwań uczniów, rodziców, środowiska nauczycielskiego - zapewnia nowy minister edukacji. - Wszyscy jesteśmy zdania, że im więcej nauczania stacjonarnego, tym lepiej dla naszych uczniów. Tym lepiej dla życia i rozwoju polskiej oświaty, polskiej edukacji. No, ale sytuacja pandemiczna i rozwój pandemii koronawirusa zmusza nas do podejmowania takich właśnie decyzji - dodaje.