"Jarosław Kaczyński ma skłonność trzymania wokół siebie ludzi, którzy skrupułów czy wręcz hamulców nie mają"

Jarosław Kaczyński rozpostarł nad Danielem Obajtkiem parasol i tak długo, jak będzie trzymał ten parasol, nic mu się nie stanie - ocenił w "Kropce nad i" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jego zdaniem prezes Orlenu "okazał się użyteczny dla władzy". - On nie ma hamulców, nie ma oporów, działa w sposób absolutnie nieznający słów prawo, ograniczenia, przepisy, kontrola, opinia publiczna, wstyd. Tacy ludzie są czasami bardzo przydatni - dodał.

W ostatnich tygodniach media przedstawiają kolejne informacje na temat majątku prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. W niedzielę "Gazeta Wyborcza" przedstawiła kulisy zakupu przez niego apartamentu na prestiżowym osiedlu na warszawskim Bemowie. Według dokumentów, do których dotarł dziennik, w 2018 roku Obajtek zapłacił za mieszkanie milion złotych mniej , niż wynosiła jego rynkowa cena. Niedługo później Orlen został sponsorem związanej z deweloperem akademii piłkarskiej, a także klubu piłkarskiego. W poprzednich dniach pojawiały się także inne informacje dotyczące majątku Obajtka.

We wtorek natomiast prezes Orlenu poinformował o złożeniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o weryfikację jego finansów. CBA potwierdziło, że wpłynął taki wniosek.

"Okazał się użyteczny dla władzy"

Do sytuacji wokół prezesa Orlenu odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Jego zdaniem, "to, co robi pan Obajtek, ma przecież dłuższą historię". - To jest historia działań nieprzejrzystych, mówiąc bardzo dyplomatycznie, a prawdopodobne niezgodnych z prawem, która trwa od lat, a która ze względu na użyteczność pana Obajtka dla obozu władzy jest po prostu ochraniana. Zarówno przez instytucje państwa, takie jak prokuratura czy CBA, ale przede wszystkim przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który rozpostarł nad Danielem Obajtkiem parasol i tak długo, jak będzie trzymał ten parasol, nic mu się nie stanie - powiedział.