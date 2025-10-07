Dwie młode Zielonogórzanki wygrały balonowe mistrzostwa Polski Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwie młode dziewczyny podbijają niebo. Nawigatorka Hania Kaczmarczyk i pilotka Jagoda Gancerak, zawodniczki Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, zdobyły tytuł Mistrzyń Polski w zawodach balonowych w Nałęczowie.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Liczył się szybki lot, lądowanie najbliżej celu i czytanie wiatru. - Jedna wielka przygoda -– mówi Hania Kaczmarczyk, która ma 17 lat. Chodzi do liceum. Przed wakacjami dostała od kolegi propozycję: w zamian za pomoc przy startach, będzie mogła polatać balonem. Dziewczyna zgodziła się i teraz systematycznie wsiada do kosza.

Dwie młode Zielonogórzanki wygrały balonowe mistrzostwa Polski Źródło: TVN24

- Oczywiście wiąże się to trochę ze stresem i niepewnością, ale nie zmienia to faktu, że jest to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką można robić o szóstej rano - stwierdza 17-latka.

"Kobiety coraz chętniej sięgają nieba"

Gdy palnik nie działa, jest cicho, a kilka czy kilkadziesiąt metrów nad ziemią widoki są nieziemskie. - Nagle zapomina się o wszystkim innym. Właśnie te wszystkie problemy i zmartwienia zostają na ziemi - podkreśla Hania Kaczmarczyk.

Hania lata już na szybowcach, szkoli się też na pilota samolotu. Jej koleżankę Jagodę Gancerak samoloty kręcą od lat. Dziś lata nad lasami i rozrzuca szczepionki dla lisów i gasi pożary. Droga do takiego latania jest długa jak pas startowy: najpierw trzeba zdobyć licencję turystyczną, potem zawodową.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kobiecy Punkt Widzenia

- Trzeba zdać teorię w Warszawie, co jest najtrudniejsze chyba z tego wszystkiego - zwraca uwagę Jagoda Gancerak. - Później samo przeszkolenie na samolot nie jest takie skomplikowane. Trwa pięć godzin i tak naprawdę wszystko zależy od determinacji ucznia i instruktora - dodaje.

Dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Artur Haładyn mówi, że "kobiety coraz chętniej sięgają nieba".

Panowie podziwiają i dodają dziewczynom skrzydeł. - Kobiety po prostu mogą więcej dzisiaj, bo jest przyzwolenie społeczne nawet, to się traktuje naturalnie. Kiedyś to było tabu nawet, a dzisiaj już nie - przyznaje pilot instruktor Tadeusz Kołaszewski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD