Wygrać wojnę z własnym społeczeństwem

Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji Święta Wojska Polskiego po raz kolejny wrócił do tematu programu SAFE. Przeciwstawił SAFE zarazem Bogu, honorowi i ojczyźnie, siebie zaś ogłosił niewzruszonym obrońcą i strażnikiem inwestycji w obronność poczynionych przez rządy PiS-u i zagrożonych w czasach rządów KO. Podobnie bowiem jak temat europejskiego zielonego ładu, który wraca w kolejnym prezydenckim wniosku referendalnym, także SAFE stanowi dziś główne pole walki politycznych narracji.
Oba są pożywką wielkich wojen kognitywnych toczących się w polskim społeczeństwie za sprawą głównych sił politycznych. W rzeczywistości jednak pod powierzchnią zarówno prace nad zwiększaniem zdolności obronnych Polski, jak i polityka energetyczna idą swoimi torami. Często, paradoksalnie, w zupełnie innych kierunkach niż opowiadają politycy.