Co po rozpadzie Polski 2050? Leo o dalszych krokach

Aleksandra Leo o nowym klubie Centrum: będziemy rejestrować stowarzyszenie

"News Michalskiego"

Posłanka Aleksandra Leo, członkini nowego klubu parlamentarnego Centrum, który powstał po rozpadzie Polski 2050, mówiła w programie "News Michalskiego", w jaki sposób nowe ugrupowanie chce realizować swoje postulaty.

- Potrzebujemy do tego narzędzia, ale o tych narzędziach, o tych naszych programowych postulatach, będziemy rozmawiać. Na razie zarejestrowaliśmy klub - opisała. Zapowiedziała, że członkowie nowego klubu będą rejestrować stowarzyszenie. - Kwestia partii to jest bardziej odległy proces, bo wymaga więcej czasu - dodała.

Mówiła również, że do ich struktur zgłaszają się nowe osoby. Jak zaznaczyła, pochodzą one nie tylko ze struktur Polski 2050.

- Tak naprawdę czekamy, aż sytuacja się ustabilizuje. Pracujemy nad manifestem programowym - oznajmiła. Prowadzący Patryk Michalski dociekał, kiedy dokument zostanie ogłoszony. - Myślę, że na dniach - odpowiedziała.

- Myślę, że to jest coś, o czym będziemy rozmawiać - kontynuowała. - Podobnie jak zamierzamy rozmawiać z najbliższymi koalicjantami. Bo to jest oczywiste, że po tej zmianie, która się wydarzyła, taka rozmowa o realizowaniu naszych tych postulatów programowych jest niezbędna - oceniła.

Rozłam w Polsce 2050. Powstał nowy klub

W środę Paulina Hennig-Kloska powiadomiła, że grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzyła nowy klub parlamentarny Centrum. Jak mówiła, grupa uzyskała łącznie 18 deklaracji od parlamentarzystów - 15 posłów i trzech senatorów.

Były przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia oświadczył, że pozostaje w partii. Jego zdaniem to "kliniczna nienawiść" do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz doprowadziła do rozłamu. Jak podliczył, w klubie Polski 2050 pozostaje 15 posłów i senator Maciej Żywno.

Premier Donald Tusk poinformował, że rozmawiał zarówno z ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską, jak i z szefową Polski 2050, ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Powiedział, że obie zapewniły go, iż niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu i Koalicji 15 października.

Opracował Mikołaj Stępień /lulu