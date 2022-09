Cieszyn. Pensjonariusze DPS-u nie mogą wrócić do placówki po pożarze. Bonifratrzy apelują o wsparcie

Z powodu zniszczeń, które wyrządził zeszłotygodniowy pożar w domu opieki w Cieszynie, około 50 pensjonariuszy nie może wrócić do swoich pokoi. Bonifratrzy, którzy prowadzą placówkę, zaapelowali o pomoc. Przypomnijmy, że 6 września w ogniu zginął jeden z podopiecznych, a cztery osoby trafiły do szpitala.

Do pożaru w w Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratów w Cieszynie doszło we wtorek 6 września ok. godz. 5 rano. W ogniu śmierć poniósł jeden z pensjonariuszy, a cztery osoby trafiły do szpitala. Ewakuowano prawie 80 osób. Z powodu zniszczeń, które wyrządził żywioł, około 50 z nich wciąż nie może wrócić do swoich pokoi. Przebywają w salach terapii zajęciowej oraz pomieszczeniach po byłej administracji, wyposażonych w węzły sanitarne.