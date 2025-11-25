Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Cezary Tomczyk w "Kropce nad i": mogę zrobić zakład z prezydentem Nawrockim

25 2000 kropka cl-0052
Tomczyk: jestem gotowy założyć się z prezydentem Nawrockim w sprawie programu SAFE
Źródło: TVN24
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk odpowiedział w "Kropce nad i" w TVN24 na krytykę "prób centralizacji programów zbrojeniowych" w ramach Unii Europejskiej przez prezydenta Karola Nawrockiego. - Jestem gotowy się założyć - oświadczył.

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek w Czechach wygłosił wykład, w którym skrytykował między innymi "próbę centralizacji programów zbrojeniowych w ramach Unii Europejskiej". Jego zdaniem służyłoby to "interesom przemysłów zbrojeniowych Niemiec i Francji".

Sikorski "uprzejmie informuje" Nawrockiego po jego wykładzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski "uprzejmie informuje" Nawrockiego po jego wykładzie

Tomczyk o wykładzie Nawrockiego. "Będzie dokładnie inaczej"

- To Donald Trump zachęcał Unię Europejską, żeby postawiła na swoje zdolności i Unia Europejska to zrobiła. Dzisiaj za sprawą też polskiej prezydencji (w Radzie Unii Europejskiej powstał - red.) wielki program SAFE, czyli remilitaryzacji Europy, który ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski - komentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w "Kropce nad i".

Zaznaczył, że "Polska skorzysta" na tym programie "jako pierwsze państwo w Europie, bo największa część tych pieniędzy unijnych trafi do nas".

- Mogę zrobić zakład publiczny z prezydentem Nawrockim. Jeżeli prezydent Nawrocki zakłada, że Polska na przykład większość swoich środków skieruje na zakupy we Francji i w Niemczech, to dzisiaj jestem gotowy się o to założyć, że będzie dokładnie inaczej i że większość środków, które wydamy w ramach SAFE, zostaną w Polsce - zapewnił Tomczyk.

Tomczyk: jak prezydent może taki program negować?

Wiceminister spekulował, że "być może prezydent czegoś nie wie" lub "może prezydent nie czyta dokumentów, które do niego trafiają". - Nie możemy się różnić co do faktów. Sprawa funduszu SAFE (...) jest rzeczą jasną i prostą. Będzie dokładnie wiadomo, gdzie kierujemy swoje zamówienia. Będzie wiadomo dokładnie, ile one kosztują. Mamy możliwość wydania ponad 150 miliardów złotych dodatkowo na zbrojenia Rzeczpospolitej - zaznaczył.

Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk
Źródło: TVN24

- To jak prezydent, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, może taki program negować? Czy on jest bardziej politykiem PiS-u, który wszystko, co wiąże się z Europą, to mu się nie podoba? Czy może jednak występować jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, bo ja jednak tego od niego, też jako obywatel, oczekuję - mówił Tomczyk. 

W swoim wykładzie Nawrocki opowiedział się za utrzymaniem zasady jedności w Unii Europejskiej tam, gdzie obecnie obowiązuje. - Właśnie przez zasadę jednomyślności, przez blokadę Węgier, Polska nie dostaje dwóch miliardów euro zwrotu za pomoc, w czasie rządów PiS-u, dla Ukrainy - stwierdził wiceszef MON.

- Jest jeden kraj, który blokuje dwa miliardy euro dla polskiej armii. Gdzie jest w tej sprawie prezydent Nawrocki? Dlaczego pan prezydent Nawrocki nie zabiera w tej kwestii głosu? Dlaczego nie interweniuje? - pytał.

"Rosja robi wszystko, żeby podzielić Europę i Stany Zjednoczone"

Tomczyk był też pytany o toczące się w sprawie Ukrainy rozmowy pokojowe. - Wielka Brytania i Francja deklarują, że są w stanie udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i gdyby była taka potrzeba (...) wysłać również wojska na teren Ukrainy - zauważył.

- Polska tego nie zrobi. Od początku mówiliśmy, że nie będziemy w tej koalicji w taki sposób uczestniczyć. W związku z tym siłą rzeczy gwarancje bezpieczeństwa dane Ukrainie nie dotyczą kwestii polskiej - podkreślił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump o porozumieniu. Stawia warunek

Trump o porozumieniu. Stawia warunek

Świat
Macron: jest szansa na realny postęp

Macron: jest szansa na realny postęp

Świat

- Rosja robi wszystko, żeby podzielić Europę i Stany Zjednoczone. Musimy temu przeciwdziałać. Rosja nie osiągnęła żadnego ze swoich strategicznych celów. Jest dzisiaj państwem ze zrujnowaną gospodarką, ze zrujnowaną demografią - dodał.

Jak zaznaczył, dlatego Rosja "rzutem na taśmę próbuje uzyskać pokój, który jest dla niej korzystny". Wskazał przy tym, że polska i europejska dyplomacja ma tu do odegrania rolę, aby "Stany Zjednoczone patrzyły na ten zakątek świata naszymi oczami".

Szkolenia obronne Polaków

Wiceszef MON mówił też o powszechnych, dobrowolnych szkoleniach obronnych "wGotowości". Przekazał, że do końca roku weźmie w nich udział około 20 tysięcy dorosłych Polaków i ponad 150 tysięcy dzieci i młodzieży.

Przekonywał, że "każdy polski obywatel i obywatelka" mogliby takie szkolenie odbyć i zachęcał do wzięcia udziału w lutowym naborze.

OGLĄDAJ: Tomczyk o "największym w historii śledztwie": blisko 60 osób zatrzymanych
25 2000 kropka cl-0053

Tomczyk o "największym w historii śledztwie": blisko 60 osób zatrzymanych

25 2000 kropka cl-0053
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Cezary TomczykWojskoKarol NawrockiMinisterstwo Obrony Narodowej
Czytaj także:
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem
"Zorganizujmy rozmowę". Media: Witkoff radził człowiekowi Putina
Świat
imageTitle
Lewandowski nie poszalał, Barcelona zdeklasowana
EUROSPORT
imageTitle
Guardiola zlekceważył rywala i tego pożałował
EUROSPORT
imageTitle
Co za rekord! "Wbicie, które zapamięta do końca życia"
EUROSPORT
imageTitle
Co tam się wydarzyło? Komiczny samobój Barcelony
EUROSPORT
eurojackpot wyniki losowania loteria
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
Zima, śnieg, noc, pługopiaskarka, pług
Może spaść nawet 25 centymetrów śniegu
METEO
Donald Trump
Trump o porozumieniu. Stawia warunek
Świat
Samochód wjechał w infrastrukturę przejazdu kolejowego
Staranował rogatki i zawisł na sygnalizatorze
WARSZAWA
Zrzut ekranu 2025-11-25 o 19
Tusk zwrócił się do kolejarzy: żeby nasza kolej rosła w siłę
BIZNES
Joanna Sadzik
Wyjechali z Biedańska, ale tylko "dwa przystanki dalej". "Różni ich 300-400 złotych"
Polska
Autobus jechał po chodniku
Pomylił trasę, jechał miejskim autobusem po chodniku
WARSZAWA
25 1930 fpf cl-0034
"Jeszcze nie mamy do czynienia ze stuprocentowym fiaskiem"
Polska
Ataki na kierowców w autobusach we Wrocławiu
Brutalne ataki na kierowców w autobusach. Szukają sprawcy
Wrocław
Czarzasty
Holokaust, Braun, Jad Waszem. Marszałek Sejmu podsumowuje
Polska
sklep zakupy galeria handlowa swieta shutterstock_167254895
Pierwszy taki grudzień od lat. W te niedziele zrobimy zakupy
BIZNES
imageTitle
Złe informacje dla Polski przed losowaniem grup mundialu
EUROSPORT
imageTitle
FIFA ukarała Cristiano Ronaldo
EUROSPORT
Autobus potrącił dziewczynkę (zdjęcie ilustracyjne)
13-latka potrącona przez autobus
WARSZAWA
Smog nocą
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
METEO
imageTitle
Kolejny emocjonujący mecz Szubarczyka
EUROSPORT
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
Czarno na białym
woda
Alert RCB dla mieszkańców. "Woda zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu"
Trójmiasto
Helsinki, Finlandia
"Boję się o młodych ludzi". Najszczęśliwszy kraj w kryzysie
BIZNES
Wulkan Hayli Gubbi wyrzucił ogromną chmurę dymu
"Jakby ktoś zrzucił bombę". Dlaczego przebudził się po tysiącach lat?
METEO
Phillip Raimund
Walka na rekordy. "Leciałem na złamanie karku"
EUROSPORT
włosy
Dyrektor wysłał ucznia do fryzjera. Decyzja prezydenta miasta
Kraków
śnieg, zima, noc
Śnieg i deszcz. Nie każdy doświadczy zimowych opadów
METEO
Donald Trump
Nazywał go "wielkim przegrywem" i "kretynem". Następca może pojawić się przed świętami
BIZNES
Elbridge Colby i Paweł Zalewski podczas spotkania w Waszyngtonie
Wiceminister "przedstawił zastrzeżenia" Polski
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica