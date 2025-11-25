Cezary Tomczyk w "Kropce nad i": mogę zrobić zakład z prezydentem Nawrockim

Tomczyk: jestem gotowy założyć się z prezydentem Nawrockim w sprawie programu SAFE Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek w Czechach wygłosił wykład, w którym skrytykował między innymi "próbę centralizacji programów zbrojeniowych w ramach Unii Europejskiej". Jego zdaniem służyłoby to "interesom przemysłów zbrojeniowych Niemiec i Francji".

Tomczyk o wykładzie Nawrockiego. "Będzie dokładnie inaczej"

- To Donald Trump zachęcał Unię Europejską, żeby postawiła na swoje zdolności i Unia Europejska to zrobiła. Dzisiaj za sprawą też polskiej prezydencji (w Radzie Unii Europejskiej powstał - red.) wielki program SAFE, czyli remilitaryzacji Europy, który ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski - komentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w "Kropce nad i".

Zaznaczył, że "Polska skorzysta" na tym programie "jako pierwsze państwo w Europie, bo największa część tych pieniędzy unijnych trafi do nas".

- Mogę zrobić zakład publiczny z prezydentem Nawrockim. Jeżeli prezydent Nawrocki zakłada, że Polska na przykład większość swoich środków skieruje na zakupy we Francji i w Niemczech, to dzisiaj jestem gotowy się o to założyć, że będzie dokładnie inaczej i że większość środków, które wydamy w ramach SAFE, zostaną w Polsce - zapewnił Tomczyk.

Tomczyk: jak prezydent może taki program negować?

Wiceminister spekulował, że "być może prezydent czegoś nie wie" lub "może prezydent nie czyta dokumentów, które do niego trafiają". - Nie możemy się różnić co do faktów. Sprawa funduszu SAFE (...) jest rzeczą jasną i prostą. Będzie dokładnie wiadomo, gdzie kierujemy swoje zamówienia. Będzie wiadomo dokładnie, ile one kosztują. Mamy możliwość wydania ponad 150 miliardów złotych dodatkowo na zbrojenia Rzeczpospolitej - zaznaczył.

Cezary Tomczyk Źródło: TVN24

- To jak prezydent, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, może taki program negować? Czy on jest bardziej politykiem PiS-u, który wszystko, co wiąże się z Europą, to mu się nie podoba? Czy może jednak występować jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, bo ja jednak tego od niego, też jako obywatel, oczekuję - mówił Tomczyk.

W swoim wykładzie Nawrocki opowiedział się za utrzymaniem zasady jedności w Unii Europejskiej tam, gdzie obecnie obowiązuje. - Właśnie przez zasadę jednomyślności, przez blokadę Węgier, Polska nie dostaje dwóch miliardów euro zwrotu za pomoc, w czasie rządów PiS-u, dla Ukrainy - stwierdził wiceszef MON.

- Jest jeden kraj, który blokuje dwa miliardy euro dla polskiej armii. Gdzie jest w tej sprawie prezydent Nawrocki? Dlaczego pan prezydent Nawrocki nie zabiera w tej kwestii głosu? Dlaczego nie interweniuje? - pytał.

"Rosja robi wszystko, żeby podzielić Europę i Stany Zjednoczone"

Tomczyk był też pytany o toczące się w sprawie Ukrainy rozmowy pokojowe. - Wielka Brytania i Francja deklarują, że są w stanie udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i gdyby była taka potrzeba (...) wysłać również wojska na teren Ukrainy - zauważył.

- Polska tego nie zrobi. Od początku mówiliśmy, że nie będziemy w tej koalicji w taki sposób uczestniczyć. W związku z tym siłą rzeczy gwarancje bezpieczeństwa dane Ukrainie nie dotyczą kwestii polskiej - podkreślił.

- Rosja robi wszystko, żeby podzielić Europę i Stany Zjednoczone. Musimy temu przeciwdziałać. Rosja nie osiągnęła żadnego ze swoich strategicznych celów. Jest dzisiaj państwem ze zrujnowaną gospodarką, ze zrujnowaną demografią - dodał.

Jak zaznaczył, dlatego Rosja "rzutem na taśmę próbuje uzyskać pokój, który jest dla niej korzystny". Wskazał przy tym, że polska i europejska dyplomacja ma tu do odegrania rolę, aby "Stany Zjednoczone patrzyły na ten zakątek świata naszymi oczami".

Szkolenia obronne Polaków

Wiceszef MON mówił też o powszechnych, dobrowolnych szkoleniach obronnych "wGotowości". Przekazał, że do końca roku weźmie w nich udział około 20 tysięcy dorosłych Polaków i ponad 150 tysięcy dzieci i młodzieży.

Przekonywał, że "każdy polski obywatel i obywatelka" mogliby takie szkolenie odbyć i zachęcał do wzięcia udziału w lutowym naborze.

OGLĄDAJ: Tomczyk o "największym w historii śledztwie": blisko 60 osób zatrzymanych