CBA w fundacji Rydzyka. Kolejny krok w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Jak poinformował redakcję tvn24.pl Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, w środę na polecenie Prokuratury Krajowej agenci CBA weszli do siedziby Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka w Warszawie.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

- Czynności już się zakończyły. Zabezpieczono dokumenty, które teraz będą analizowane - powiedział Dobrzyński.

Jak powiedział rzecznik, zabezpieczanie dokumentów w siedzibie fundacji miało związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, w odpowiedzi na pytania tvn24.pl przekazał, że "w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy od Fundacji Lux Veritatis".

"Dotyczy ono dokumentacji związanej z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości. Realizację postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, a w razie potrzeby także o przeszukaniu, zlecono CBA" - poinformował prokurator Nowak.

Jak informował wcześniej dziennikarz tvn24.pl Piotr Szostak, fundacja Lux Veritatis za 12 milionów złotych od Funduszu Sprawiedliwości między innymi produkowała regularne audycje w TV Trwam, opłacała wynagrodzenia prawników bez kwalifikacji czy wynajmowała biuro w toruńskiej uczelni redemptorysty. NIK oceniła te wydatki jako niegospodarne, nieracjonalne, słabo udokumentowane i luźno związane z celami Fundusz.

Finansowane przez Fundusz Sprawiedliwości projekty fundacji miały przeciwdziałać przestępstwom wymierzonym w chrześcijańskie wartości i narodową tożsamość, pełniąc według resortu Zbigniewa Ziobry rolę prewencyjną.

Po publikacji wyników kontroli NIK Fundacja Lux Veritatis opublikowała oświadczenie, w którym stwierdzono, że ustalenia kontrolerów "nie znajdują oparcia w przepisach prawa, umowach dotacyjnych, a wynikają z 'karkołomnej' i niezgodnej z zawartymi umowami ich interpretacji". Władze fundacji stwierdziły też, że organizacja jest celem "zmasowanych działań organów i służb państwowych".

Druga wizyta agentów CBA i wezwanie do prokuratury

Niemal rok temu - 5 grudnia 2024 roku - CBA również weszło do siedziby Fundacji Lux Veritatis. Sprawa dotyczyła finansowania ze środków publicznych utworzenia Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

W tej samej sprawie ostatnio ojciec Tadeusz Rydzyk został wezwany na przesłuchanie, które zaplanowano na 8 grudnia - tego dnia przypadają urodziny Radia Maryja.

Sprawa dotyczy. jak podawała Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa, "niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' im. św. Jana Pawła II". Chodzi o prawie 219 milionów złotych, KAS zawiadomiła w tej sprawie prokuraturę.

