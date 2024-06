Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział czwartą edycję Campusu Polska Przyszłości. Podkreślił, że "to największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy". - Bardzo się cieszę, że jesteśmy dalej konsekwentni - mówił. - Miejmy nadzieję, że Campus będzie się rozwijał i rósł, tak jak rozwija się i rośnie teraz - dodał.

Czwarta edycja Campusu Polska Przyszłości, organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego , odbędzie się w dniach 23-29 sierpnia w Olsztynie. - Bardzo się z tego cieszę, dlatego że to największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy - powiedział w piątek na konferencji prasowej Trzaskowski.

- Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, kryzys gospodarczy, który jest pogłębiany przez wojnę w Ukrainie, nastający populizm. Tych problemów jest mnóstwo i we wszystkich tych problemach młodzi ludzie są aktywni, chcą o nich rozmawiać, chcą znaleźć dla siebie miejsce w debacie publicznej, politycznej. I my postanowiliśmy im to umożliwić jako pierwsi - mówił Trzaskowski.