Polska

Były szef CIA wskazuje, jak uderzyć w Rosję

Były szef CIA gen. Petraeus
Były szef CIA: rozmowy pokojowe możliwe, gdy "Putin oceni, że nie jest w stanie kontynuować wojny"
Źródło: TVN24
Należy zniszczyć rosyjski przemysł wojenny, dopiero wtedy będą możliwe rozmowy pokojowe - powiedział były szef CIA generał David Petraeus, który bierze udział w Warsaw Security Forum.

Specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg w telewizji Fox News powiedział, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się na ukraińskie ataki dalekiego zasięgu na cele w głębi terytorium Rosji.

Obecny na Warsaw Security Forum generał David Petraeus, były szef CIA, powiedział w rozmowie z TVN24, że to dobry pomysł. - Uważam, że powinniśmy usunąć wszelkie ograniczenia w zakresie jakichkolwiek systemów, jakie dostarczamy - dodał.

Generał stwierdził, że Ukraina co noc wysyła drony i inne systemy do Rosji. - Niszczą 25 procent rosyjskich rafinerii, a to już ma wpływ. Widzimy (zniszczone) gazociągi i rafinerie. Widzimy kolejki przed stacjami benzynowymi - wyliczał.

Były szef CIA zwrócił uwagę, że Ukraina dysponuje pociskami manewrującymi Flamingo, które są w stanie pokonać trzy tysiące kilometrów.

Gen. Petraeus dopytywany o pociski Tomahawk, odparł: "Wydaje mi się, że powinniśmy wysyłać na Ukrainę wszystko, co możemy". - Powinniśmy to zrobić w dużo bardziej agresywny sposób i w większym tempie - dodał.

- Musimy podejmować dwa kroki jednocześnie: pozwolić Ukrainie na zatrzymanie rosyjskich postępów i pozwolić bronić się skuteczniej przeciwko pociskom balistycznym i dronom - wskazał.

"Co zrobili Turcy?". Wysłannik USA przypomniał, jak odgryźli się Rosji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Co zrobili Turcy?". Wysłannik USA przypomniał, jak odgryźli się Rosji

Świat

Były szef CIA o sposobie na Rosję

Generał ocenił, że jeśli Ukraińcy będą mogli skuteczniej bronić się przed atakami powietrznymi, to będzie miało duże znaczenie. Zwrócił uwagę, że istotnym elementem byłoby również wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w Europie. - To ponad 200 miliardów dolarów. Obligacje, które pozwoliłyby Ukrainie na finansowanie, zanim Rosja zapłaci reparacje - powiedział.

Gen. Petraeus wskazał, że wśród działań, jakie powinno się podjąć, jest zniszczenie rosyjskiej gospodarki wojennej. - Czyli uderzyć w eksport rosyjskiej ropy i gazu, tych, którzy kupują ropę i gaz, a także w tych, którzy dostarczają komponenty kompleksowi wojskowemu w Rosji - wyjaśnił.

Były szef CIA powiedział, że trzeba "doprowadzić do sytuacji, w której Władimir Putin oceni, że nie jest w stanie kontynuować tej wojny". - I dopiero wtedy można rozpocząć rozmowy na temat tego, jak dokończyć rozmowy pokojowe. Powinniśmy wszyscy stworzyć bardzo wiarygodne i jasne obietnice, aby pomóc Ukrainie, jeśli Rosja wznowi konflikt - dodał.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

USAWojna w Ukrainie
