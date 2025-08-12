Logo strona główna
Polska

Bawimy się i w pewnym momencie ktoś mówi to zdanie. "Przepis na tragedię"

Chłopiec był uczestnikiem obozu harcerskiego w miejscowości Wilcze
Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie
Źródło: TVN24
Polacy najczęściej topią się w rzekach. Statystyki utonięć z roku na rok są bardziej dramatyczne, a powody niezmienne: brak umiejętności, wyobraźni i alkohol. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Tragicznie zakończyła się kąpiel 21-latka, który utonął na terenie żwirowni w Lubelskiem. Tak jak akcja poszukiwawcza na jeziorze Broczyno w Czaplinku, gdzie w okolicach kempingu wyłowiono 23-latka. Krakowski WOPR dostał zgłoszenie o mężczyźnie, który skoczył na główkę z pomostu do rzeki. To przypadki utonięć jedynie z kilku ostatnich dni. W sumie od czerwca było ich już prawie 100.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Czego zabrakło? - Przede wszystkim myślenie o tym, czy potrafimy sobie radzić w wodzie i już nie mówię o pływaniu, bo większość Polaków myśli, że potrafi pływać, a jak widać nie - mówi prezes zarządu głównego WOPR Paweł Błasiak.

Ratownicy wodni (zdjęcie ilustracyjne)
Ratownicy wodni (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Legionowskie WOPR / Facebook

Liczne przypadki utonięć w Polsce

Na plaży w Świnoujściu ratownicy przeprowadzili ponad 150 interwencji w wakacje. Liczba utonięć w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie. W tym roku w całym kraju utopiło się już 137 osób. W ubiegłym 444 osoby - większość w rzekach.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dlaczego ludzie toną? Dominuje jedna przyczyna

- Niechlubna statystyka jest otwarta przez województwo warmińsko-mazurskie. Najczęściej toniemy w rzekach i jeziorach, i na miejscach niezakazanych, ale i też niestrzeżonych, tam gdzie idziemy się pobawić na grilla - mówi dziennikarka Anna Kwaśny, która przygotowała obszerny raport na temat utonięć w Polsce.

Toniemy. Jak być bezpiecznym nad wodą
Toniemy. Jak być bezpiecznym nad wodą

Najwięcej utonięć w całym kraju mamy na północy Polski, ale Warmia i Mazury to czarny punkt na mapie utonięć Polski. Od lat znany jest też główny winowajca. - Idziemy, bawimy się, w pewnych momencie ktoś mówi: "chodźmy się kąpać w nocy" i to jest przepis na tragedię - mówi dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.

Alkohol plus woda i brak hamulców to przepis na tragedie. - W 2024 roku co piąta osoba piła alkohol. Łącznie to jest 90 osób z 444 - wskazuje Anna Kwaśny.

Jak być bezpiecznym nad wodą

W Polsce brakuje edukacji, profilaktyki i, jak na przykład w Szwecji, obowiązkowych lekcji pływania. - Będą wiedzieli, jak sobie radzić w wodzie albo jak się woda naleje do uszu czy nosa, będą potrafili się na tej wodzie położyć i chwilę wytrzymać dłużej i zawołać o pomoc, bo tonący nie woła o pomoc, bo walczy pod wodą - zwraca uwagę Paweł Błasiak.

Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata

Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata

Anna Kwaśny
Tragedia w kamieniołomie. Spadł ze skały, nie żyje

Tragedia w kamieniołomie. Spadł ze skały, nie żyje

Wrocław

Jak być bezpiecznym nad wodą? Należy pływać w bezpiecznych miejscach i nie skakać do wody, kiedy mamy rozgrzane ciało. Do wody nie należy też wpychać innych. Ogólnie należy pływać tam, gdzie jest to dozwolone i przede wszystkim należy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. Ważne jest również, abyśmy nie pływali w pojedynkę, a jeśli nie mamy wyboru, poprośmy kogoś na brzegu o to, aby miał nas na oku. Na oku powinniśmy mieć też dzieci, które bawią się w wodzie.

- To nie jest środek ratowniczy, ale wszyscy profesjonalni sportowcy już z tym pływają. My to promujemy i rozdajemy – mówi Paweł Błasiak, prezentując bojkę asekuracyjną. WOPR przekonuje, że większe bezpieczeństwo w wodzie niewiele kosztuje. - To się do siebie przypina na lince, ma gwizdek i ma rączkę, której można się przytrzymać i to pomaga przeżyć, jeśli są kłopoty - wyjaśnia Paweł Błasiak.

pc

Autorka/Autor: Aleksandra Kąkol

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

UtonięciaWOPRPolska i Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica