Armia USA o wycofaniu żołnierzy z Jasionki i wsparciu dla Ukrainy

Amerykańskie wojska zostały przeniesione do innych baz w Polsce, a zmiana nie wpłynęła na operacje wspierające dostarczanie pomocy Ukrainie - potwierdził rzecznik sił lądowych USA w Europie Terry Welch.
Pierwotnie relokacja amerykańskich żołnierzy z tymczasowej bazy nieopodal Rzeszowa została ogłoszona 7 kwietnia, zaś decyzja o zmianie miała zapaść jeszcze za kadencji prezydenta Joe Bidena i miała związek między innymi z przeniesieniem dowództwa misji wsparcia Ukrainy z USA do NATO. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Jasionkę 28 sierpnia.
"Obiekty w Jasionce miały charakter tymczasowy"
Instalacje w Jasionce przez ponad trzy lata służyły jako miejsce pobytu sił USA biorących udział w misji.
- Obiekty w Jasionce miały charakter tymczasowy, a przeniesienie operacji, takich jak zaopatrzenie, magazynowanie i transport, do stałych lokalizacji w innym miejscu w kraju, gdzie znajduje się trwalsza infrastruktura, lepiej ułatwia te operacje - wyjaśniał wówczas inny rzecznik armii USA, pułkownik Michael Weisman.
Autorka/Autor: asty//akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP