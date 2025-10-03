Armia USA o wycofaniu żołnierzy z Jasionki i wsparciu dla Ukrainy

"To nie była dla nas tajemnica". Politycy reagują na przeniesienie amerykańskich żołnierzy z Jasionki Źródło: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

Amerykańskie wojska zostały przeniesione do innych baz w Polsce, a zmiana nie wpłynęła na operacje wspierające dostarczanie pomocy Ukrainie - potwierdził rzecznik sił lądowych USA w Europie Terry Welch.

Pierwotnie relokacja amerykańskich żołnierzy z tymczasowej bazy nieopodal Rzeszowa została ogłoszona 7 kwietnia, zaś decyzja o zmianie miała zapaść jeszcze za kadencji prezydenta Joe Bidena i miała związek między innymi z przeniesieniem dowództwa misji wsparcia Ukrainy z USA do NATO. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Jasionkę 28 sierpnia.

Amerykańscy żołnierze w bazie w Jasionce (zdjęcie z 2022 roku) Źródło: Łukasz Gągulski/PAP

"Obiekty w Jasionce miały charakter tymczasowy"

Instalacje w Jasionce przez ponad trzy lata służyły jako miejsce pobytu sił USA biorących udział w misji.

- Obiekty w Jasionce miały charakter tymczasowy, a przeniesienie operacji, takich jak zaopatrzenie, magazynowanie i transport, do stałych lokalizacji w innym miejscu w kraju, gdzie znajduje się trwalsza infrastruktura, lepiej ułatwia te operacje - wyjaśniał wówczas inny rzecznik armii USA, pułkownik Michael Weisman.

