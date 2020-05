Zoll: mamy do czynienia z jakąś formą dyktatury

"Mamy do czynienia z jakąś formą dyktatury"

Zdaniem byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego decyzja ogłoszona "w takiej formie jest naruszeniem konstytucji". – Nie było żadnej kompetencji, jeśli chodzi o dwóch panów, którzy spotkali się wieczorem i ustalili, że wybory się nie odbędą, a usprawiedliwienie nam do tego da Sąd Najwyższy. To jest naruszenie konstytucji – uznał Andrzej Zoll. – Można powiedzieć, że przestaliśmy być państwem demokratycznym. To jest decyzja osoby, która się postawiła ponad prawem, ponad konstytucją, ponad ustawami obowiązującymi i związanymi z konstytucją – ocenił były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - Mamy do czynienia z jakąś formą dyktatury – dodał.