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"Miał pierwszego Centertela w Sejmie". Tomasz Sianecki wspomina Andrzeja Morozowskiego

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Andrzej Morozowski z telefonem w Sejmie
Sianecki: Morozowski był pierwszą osobą w Sejmie z walizką telefoniczną
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Archiwum prywatne
Andrzej Morozowski był bardzo dumny. Nie da się ukryć, tak się budowało prestiż - mówił dziennikarz TVN24 Tomasz Sianecki. Wspominał, jak jego redakcyjny kolega w latach 90. chodził po Sejmie z "walizką telefoniczną". O pierwszym telefonie w parlamencie mówiła też Monika Olejnik. Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat.

We wtorek po długiej chorobie zmarł Andrzej Morozowski. Dziennikarz TVN24 Tomasz Sianecki, wspominając Morozowskiego, przypomniał, jak wyglądał Sejm lat 90. i techniczne szczegóły relacjonowania wydarzeń parlamentarnych, kiedy to Morozowski był sejmowym reporterem.

- Andrzej w połowie lat 90. był pierwszą osobą, która chodziła po Sejmie z taką walizką telefoniczną - mówił Sianecki. - Wydaje mi się, że miał pierwszego Centertela w Sejmie - dodał. - Chodził i był bardzo dumny. Nie da się ukryć, tak się budowało prestiż - wspominał.

Andrzej Morozowski z telefonem w Sejmie
Andrzej Morozowski z telefonem w Sejmie
Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne

Monika Olejnik o "olbrzymim" telefonie Andrzeja Morozowskiego

Telefon z Sejmu wspominała również Monika Olejnik. - Andrzej był osobą, która posiadała pierwszą komórkę, pierwszy telefon - mówiła. Jak dodała prowadząca "Kropkę nad i" w TVN24, telefon był "olbrzymi". - To było bardzo ciężkie i duże i Andrzej chodził z tym po Sejmie - opisywała.

- Ja mu strasznie zazdrościłam. Któregoś razu poprosiłam go, żeby dał mi zadzwonić do redakcji. Andrzej, który był bardzo życzliwy, powiedział, że nie może, bo prezes Andrzej Woyciechowski [założyciel Radia Zet - red.], by go zamordował za to - wspominała. 

Monika Olejnik o "olbrzymim" telefonie Andrzeja Morozowskiego
Źródło: TVN24

Andrzej Morozowski nie żyje. Dziennikarz miał 69 lat

Andrzej Morozowski był absolwentem teatrologii. Zaczynał jako dziennikarz radiowy. Był współtwórcą, a przez dekadę - w latach 1990-2000 - jednym z głównych reporterów politycznych Radia Zet. W 2001 roku trafił do tworzącej się właśnie TVN24, gdzie zaczynał jako reporter sejmowy.

Andrzej Morozowski na zdjęciach
Warszawa 07.1997. Hall Główny w budynku głównym, w kompleksie budynków Sejmu RP, poseł PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) Aleksander Bentkowski udziela wywiadu Andrzejowi Morozowskiemu, dziennikarzowi Radia Zet
Warszawa 07.1997. Hall Główny w budynku głównym, w kompleksie budynków Sejmu RP, poseł PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) Aleksander Bentkowski udziela wywiadu Andrzejowi Morozowskiemu, dziennikarzowi Radia Zet
Źródło zdjęcia: Longin Wawrynkiewicz/PAP
Rosja Moskwa 15.03.1994, wizyta premiera RP Waldemara Pawlaka w Moskwie, Andrzej Morozowski
Rosja Moskwa 15.03.1994, wizyta premiera RP Waldemara Pawlaka w Moskwie, Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: Teodor Walczak/PAP
Republika Federalna Niemiec Bonn 06.11.1992, izyta premier Hanny Suchockiej w Republice Federalnej Niemiec, Andrzej Morozowski
Republika Federalna Niemiec Bonn 06.11.1992, izyta premier Hanny Suchockiej w Republice Federalnej Niemiec, Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: Ryszard Janowski/PAP
Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski odbierają tytuł Dziennikarza Roku 2006
Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski odbierają tytuł Dziennikarza Roku 2006
Źródło zdjęcia: PAP/Radosław Pietruszka
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN24
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Diana Rudnik i Andrzej Morozowski
Diana Rudnik i Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: FOTON/PAP
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN24

Przez kolejne lata Andrzej Morozowski stał się jednym z filarów TVN24 i TVN. Został jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce. W grudniu 2006 roku został Dziennikarzem Roku. Zaszczytny tytuł, który przyznają dziennikarze (organizowany przez magazyn branżowy "Press"), otrzymał wraz z Tomaszem Sekielskim, który wówczas pracował naszej stacji. W programie "Teraz my!", który współtworzyli, Morozowski i Sekielski pokazali materiał, który w tamtych czasach wstrząsnął życiem politycznym.

Andrzej Morozowski zmarł po długiej chorobie we wtorek 4 sierpnia. Miał 69 lat.

OGLĄDAJ: Wspominamy Andrzeja Morozowskiego
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
zmarł..., nekrologiTVN24Media
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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