"Miał pierwszego Centertela w Sejmie". Tomasz Sianecki wspomina Andrzeja Morozowskiego
We wtorek po długiej chorobie zmarł Andrzej Morozowski. Dziennikarz TVN24 Tomasz Sianecki, wspominając Morozowskiego, przypomniał, jak wyglądał Sejm lat 90. i techniczne szczegóły relacjonowania wydarzeń parlamentarnych, kiedy to Morozowski był sejmowym reporterem.
- Andrzej w połowie lat 90. był pierwszą osobą, która chodziła po Sejmie z taką walizką telefoniczną - mówił Sianecki. - Wydaje mi się, że miał pierwszego Centertela w Sejmie - dodał. - Chodził i był bardzo dumny. Nie da się ukryć, tak się budowało prestiż - wspominał.
Monika Olejnik o "olbrzymim" telefonie Andrzeja Morozowskiego
Telefon z Sejmu wspominała również Monika Olejnik. - Andrzej był osobą, która posiadała pierwszą komórkę, pierwszy telefon - mówiła. Jak dodała prowadząca "Kropkę nad i" w TVN24, telefon był "olbrzymi". - To było bardzo ciężkie i duże i Andrzej chodził z tym po Sejmie - opisywała.
- Ja mu strasznie zazdrościłam. Któregoś razu poprosiłam go, żeby dał mi zadzwonić do redakcji. Andrzej, który był bardzo życzliwy, powiedział, że nie może, bo prezes Andrzej Woyciechowski [założyciel Radia Zet - red.], by go zamordował za to - wspominała.
Andrzej Morozowski nie żyje. Dziennikarz miał 69 lat
Andrzej Morozowski był absolwentem teatrologii. Zaczynał jako dziennikarz radiowy. Był współtwórcą, a przez dekadę - w latach 1990-2000 - jednym z głównych reporterów politycznych Radia Zet. W 2001 roku trafił do tworzącej się właśnie TVN24, gdzie zaczynał jako reporter sejmowy.
Przez kolejne lata Andrzej Morozowski stał się jednym z filarów TVN24 i TVN. Został jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce. W grudniu 2006 roku został Dziennikarzem Roku. Zaszczytny tytuł, który przyznają dziennikarze (organizowany przez magazyn branżowy "Press"), otrzymał wraz z Tomaszem Sekielskim, który wówczas pracował naszej stacji. W programie "Teraz my!", który współtworzyli, Morozowski i Sekielski pokazali materiał, który w tamtych czasach wstrząsnął życiem politycznym.
Andrzej Morozowski zmarł po długiej chorobie we wtorek 4 sierpnia. Miał 69 lat.