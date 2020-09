Dulkiewicz o słowach prezydenta i ministra obrony na Westerplatte: nie chcę na nie odpowiadać

Nie mam ochoty odpowiadać na słowa prezydenta i ministra obrony narodowej, bo 1 września jest po to, aby oddać hołd, pochylić głowę nad bohaterskimi obrońcami Westerplatte, polskiego wybrzeża, wszystkich miejsc, w których nastąpił atak, ale także pochylić czoło nad wielką ofiarą ludności cywilnej. I to nie tylko Polaków - powiedziała w "Faktach po Faktach" prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Na gdańskim Westerplatte we wtorek nad ranem odbyły się obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Głos zabrali między innymi prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Prezydent powiedział, że Westerplatte jest to miejsce, które "musi być godne i musi wyglądać godnie". Relacjonując swoją rozmowę z archeologami, którzy odnaleźli szczątki dziewięciu polskich żołnierzy poległych na Westerplatte, Duda zwrócił uwagę, że mówili mu "z bólem", że miejsce, w którym znaleźli te szczątki, "było zarośnięte, zachwaszczone, zanieczyszczone, zaśmiecone".

Minister obrony narodowej komentował wtorkowe obchody w rozmowie z radiową "Jedynką". - Przywróciliśmy powagę temu miejscu. To miejsce było zaniedbane przez lata - powiedział Błaszczak.

Dulkiewicz: 1 września jest po to, aby oddać hołd

- Nie mam ochoty odpowiedzieć, bo 1 września jest po to, aby oddać hołd, pochylić głowę nad bohaterskimi obrońcami Westerplatte, polskiego wybrzeża, wszystkich miejsc, w których nastąpił atak, ale także pochylić czoło nad wielką ofiarą ludności cywilnej. I to nie tylko Polaków - odpowiedziała Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska zwróciła uwagę, że zabrakło jej we wtorkowym wystąpieniu prezydenta Dudy odwołania się do szerszego, międzynarodowego kontekstu. Zwróciła uwagę, że w przemówieniu głowy niemal 40-milionowego państwa "w środku Europy, w którym rozpoczęła się II wojna światowa - konflikt, który ogarnął cały świat", "ani razu nie padło słowo 'Europa' czy 'świat'".

"Pokojowe dążenie do godnego życia, wolności i demokracji jest bardzo ważne"

Dulkiewicz wyjaśniła, że to, czego nie mogła powiedzieć o świcie na Westerplatte, starała się przekazać w różnych miejscach Gdańska, w których brała udział w uroczystościach.

Zaznaczyła, że "bardzo ważne jest to, żebyśmy bardzo głośno mówili, że nikt z nas nie chce wojny". - Pokojowe dążenie do godnego życia, wolności i demokracji jest bardzo ważne - dodała.

Prezydent Gdańska: ważne, by nie trzymać Solidarności w gablotach

W poniedziałek podczas uroczystości 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych Dulkiewicz przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej pytała: - Kto ma dziś prawo do Solidarności, kto ma dziś prawo do tego dziedzictwa wreszcie, kto ma prawo do 21 postulatów, nie mówiąc już o tablicach?