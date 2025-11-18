Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nadzwyczajne spotkanie w sprawie aktów dywersji. Trwało około godziny

Nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego
Kierwiński o miejscu aktu dywersji: bardzo charakterystyczne
Źródło: TVN24
Na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się rządowy Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Obradował około godziny. Spotkanie było związane z aktami dywersji, do których doszło na trasie kolejowej z Warszawy do Dorohuska przy granicy z Ukrainą.

Nadzwyczajne posiedzenie r Komitetu zapowiedział w poniedziałek premier Donald Tusk. Poinformował wówczas, że wezmą w nim udział także dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciel prezydenta.

Według Centrum Informacyjnego Rządu, rozpoczęło się po godzinie 9. Reporter TVN24 Bartłomiej Ślak o godzinie 10.30 przekazał, że spotkanie w siedzibie Ministerstwa Obrony już się skończyło i opuścili je premier, i ministrowie.

Posiedzenie miało związek z wydarzeniami, do których doszło na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk. W wyniku pierwszego z nich zniszczono fragment torów w pobliżu stacji PKP Mika w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Z kolei w pobliżu miejscowości Gołąb w powiecie puławskim na Lubelszczyźnie, z powodu uszkodzonej linii kolejowej, do gwałtownego hamowania został zmuszony maszynista pociągu wiozącego 475 pasażerów. Nikomu nic się nie stało.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska
Akty dywersji w Polsce. Reakcje światowych mediów

Akty dywersji w Polsce. Reakcje światowych mediów

Prokuratura prowadzi śledztwo

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w poniedziałek, że incydenty są wyjaśniane przez służby. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewnił natomiast, że do wyjaśnienia sprawy zostali skierowani najlepsi funkcjonariusze i eksperci służb specjalnych. Zaznaczył, że prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb, jest bardzo wysokie. - Doprowadzimy do tego, żeby sprawców i zleceniodawców zamachu postawić przed sądem w Polsce - zapowiedział.

Prokuratura poinformowała tego dnia o wszczęciu śledztwa "w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, wymierzonych w infrastrukturę kolejową i popełnianych na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej".

Jak podano w komunikacie, działania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Śledztwo jest prowadzone przez zespół prokuratorów. W jego skład wejdą prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.

OGLĄDAJ: Czarzasty marszałkiem. Komentarze prosto z Sejmu
czarzasty

Czarzasty marszałkiem. Komentarze prosto z Sejmu
WYDANIE SPECJALNE

czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
MSWiAbezpieczeństwoMarcin Kierwiński
Czytaj także:
Ciężarówka transportowała dwie cysterny
Wywróciła się ciężarówka z dwoma cysternami. Duże utrudnienia
Olsztyn
Wezwał policję, bo twierdził że zgubił się w lesie
Odnaleźli zaginionego w lesie, trafił do policyjnej celi
WARSZAWA
czarzasty
Nowy marszałek Sejmu wybrany
Polska
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał
WARSZAWA
Autorzy napisu "referendum" przed sądem
Chwycili za kredę, przypomnieli o referendum. Staną przed sądem
Opole
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
"ABW czy SKW zbadają sprawę kamery w pobliżu uszkodzonych torów"
WARSZAWA
imageTitle
Selekcjoner Włochów wściekły na zasady kwalifikacji na mundial
EUROSPORT
PIS OPUSZCZA SALE
"Precz z komuną!". Okrzyki i nagłe wyjście posłów PiS z sali plenarnej
Polska
Apple Shanghai
Gigant zaskoczył w Chinach. Ostatni raz tak było kilka lat temu
BIZNES
Jacek Dobrzyński
Kto zlecił akty dywersji? "Chcieliby wiedzieć, za jakie sznurki nasi funkcjonariusze ciągną"
Najnowsze
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
METEO
Interwencja policji po odkryciu zwłok
Ciało na ulicy. Zarzuty dla czterech osób
Poznań
Tadeusz P. został na salę rozpraw doprowadzony przez policyjnych konwojentów
Były policjant odpowiada za dwa zabójstwa. Wiadomo, co dalej z aresztem
Rzeszów
Ryanair
Spóźniali się regularnie. Jest kara dla Ryanaira
BIZNES
imageTitle
Fatalne wiadomości dla Spurs. Szansa dla Sochana
EUROSPORT
1 godz 6 min
pc
"Ciekawa postać". Wiemy, kto ma zostać szefem Kancelarii Sejmu
Podcast polityczny
Kierowca był pod wpływem alkoholu
Pijany i bez uprawnień jechał do dziewczyny. Zatrzymali go dwa razy
Rzeszów
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
WARSZAWA
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły
WARSZAWA
18 0830 sejm setki-0003
Czarzasty przed głosowaniem. "Są tylko dwie wersje"
Polska
shutterstock_2326465191
Skokowy wzrost opłat. Jest projekt
BIZNES
książka biblioteka
Znamy słowo roku 2025. Opisuje często "niezdrowe i intensywne" relacje
Kultura i styl
Służby zlikwidowały nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych
Miliony nielegalnych papierosów i 15 zatrzymanych osób
Rzeszów
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Członków grupy, także nieletnich, werbowali na forum gry
WARSZAWA
Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy
Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu
WARSZAWA
shutterstock_2683518095
Szef Google'a alarmuje: żadna firma nie wyjdzie bez szwanku
BIZNES
Wyszła z domu, na dwa dni utknęła na bagnistym terenie
Znaleźli ją po dwóch dniach. "200 metrów od domu, po kolana w błocie"
Lublin
Roger Wicker
Amerykański senator skomentował sabotaż na polskiej kolei
Polska
Najpierw go brutalnie pobili, a później polewali wrzątkiem. Zatrzymano siedem osób
Pobili, polewali wrzątkiem i uwięzili. "Wykorzystał moment nieuwagi", dotarł do szpitala
Katowice
Prezydent Donald Trump
Dziennikarze zwrócili uwagę na głos Trumpa. "Czy czuje się pan dobrze?"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica