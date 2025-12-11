Bąkiewicz wezwany do zwrotu pieniędzy. "Setki tysięcy złotych do oddania"

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności wezwał Bąkiewicza i Rotę Marszu Niepodległości do zwrotu setek tysięcy złotych Źródło: TVN24

"Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności wezwał Bąkiewicza i jego stowarzyszenie 'Rota Marszu Niepodległości' do zwrotu ponad 383 tysięcy złotych" - napisał w czwartek na X rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do dotacji, jakie Robert Bąkiewicz i Rota Marszu Niepodległości otrzymywały od NIW.

Jak wskazał, powodem wezwania było wykazanie "licznych nieprawidłowości". Według Szłapki, dotyczyły one między innymi braku dowodów na wykonanie usług, braku dokumentacji płatności, a także prowadzenia fikcyjnego biura.

"Tyle zostało z wielkich, patriotycznych haseł - setki tysięcy złotych do oddania" - dodał rzecznik rządu.

Dyrektor NIW wezwał Bąkiewicza i jego stowarzyszenie „Rota Marszu Niepodległości” do zwrotu ponad 383 tysięcy złotych.



Powód? W kontroli wykazano liczne nieprawidłowości takie jak np. brak dowodów wykonania usług, brak dokumentacji płatności czy fikcyjne biuro.



Sprawa dotyczy dotacji, jakie to nacjonalistyczne stowarzyszenie otrzymywało z Narodowego Instytutu Wolności za czasów rządów PiS. W 2021 roku stowarzyszenie Bąkiewicza otrzymało ponad 680 tysięcy złotych w ramach jednego z konkursów ogłoszonych przez NIW.

Wszystkie zarzuty wobec Roberta Bąkiewicza

Na Robercie Bąkiewiczu ciąży obecnie pięć zarzutów, głównie dotyczące znieważania lub pomawiania funkcjonariuszy Straży Granicznej. Za najpoważniejsze grozi mu do trzech lat więzienia. Niektóre z nich prokuratura uznała za czyny o charakterze chuligańskim, co powoduje, że dolna granica kary jest w ich przypadku podwyższona o połowę.

Jako środek zapobiegawczy Bąkiewicza obowiązuje dozór policji, obowiązek informowania o opuszczaniu miejsca pobytu i zakaz zbliżania się do polsko-niemieckich przejść granicznych na odległość mniejszą niż kilometr.

