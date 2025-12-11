Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bąkiewicz wezwany do zwrotu pieniędzy. "Setki tysięcy złotych do oddania"

Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności wezwał Bąkiewicza i Rotę Marszu Niepodległości do zwrotu setek tysięcy złotych
Źródło: TVN24
"Tyle zostało z wielkich, patriotycznych haseł - setki tysięcy złotych do oddania" - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka, komentując wezwanie przez Narodowy Instytutu Wolności działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza i stowarzyszenia Rota Marszu Niepodległości do zwrotu ponad 383 tysięcy złotych.

"Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności wezwał Bąkiewicza i jego stowarzyszenie 'Rota Marszu Niepodległości' do zwrotu ponad 383 tysięcy złotych" - napisał w czwartek na X rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do dotacji, jakie Robert Bąkiewicz i Rota Marszu Niepodległości otrzymywały od NIW.

Jak wskazał, powodem wezwania było wykazanie "licznych nieprawidłowości". Według Szłapki, dotyczyły one między innymi braku dowodów na wykonanie usług, braku dokumentacji płatności, a także prowadzenia fikcyjnego biura.

"Tyle zostało z wielkich, patriotycznych haseł - setki tysięcy złotych do oddania" - dodał rzecznik rządu.

Sprawa dotyczy dotacji, jakie to nacjonalistyczne stowarzyszenie otrzymywało z Narodowego Instytutu Wolności za czasów rządów PiS. W 2021 roku stowarzyszenie Bąkiewicza otrzymało ponad 680 tysięcy złotych w ramach jednego z konkursów ogłoszonych przez NIW.

Narodowe interesy Roberta Bąkiewicza. Gdzie trafiły pieniądze ze zbiórki na Straż Narodową?
Dowiedz się więcej:

Narodowe interesy Roberta Bąkiewicza. Gdzie trafiły pieniądze ze zbiórki na Straż Narodową?

Wszystkie zarzuty wobec Roberta Bąkiewicza

Na Robercie Bąkiewiczu ciąży obecnie pięć zarzutów, głównie dotyczące znieważania lub pomawiania funkcjonariuszy Straży Granicznej. Za najpoważniejsze grozi mu do trzech lat więzienia. Niektóre z nich prokuratura uznała za czyny o charakterze chuligańskim, co powoduje, że dolna granica kary jest w ich przypadku podwyższona o połowę. 

O wszystkich zarzutach ciążących na Bąkiewiczu przeczytasz na tvn24.pl>>>

Jako środek zapobiegawczy Bąkiewicza obowiązuje dozór policji, obowiązek informowania o opuszczaniu miejsca pobytu i zakaz zbliżania się do polsko-niemieckich przejść granicznych na odległość mniejszą niż kilometr.

OGLĄDAJ: Narodowe interesy Roberta Bąkiewicza
pc

Narodowe interesy Roberta Bąkiewicza

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Robert BąkiewiczAdam SzłapkaPrawo i SprawiedliwośćZjednoczona Prawica
Czytaj także:
Lekarz rodzinny zleci więcej badań
Przyjmowała pacjentów mimo sądowego zakazu. 176 zarzutów
Katowice
imageTitle
LeBron wciąż to ma. 40-latek błysnął spektakularnymi akcjami
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o słowach prezydenta: na kłamstwa nie można się godzić
Polska
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Zasłabła po zatruciu czadem, uratowała ją 13-letnia córka
Opole
parking samochody
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje
BIZNES
MS Navigator of the Seas
Śmierć na wycieczkowcu. Wcześniej mężczyzna wypił 33 drinki
Świat
35 min
pc
Wędzona makrela senatora KO. Po co politycy to robią?
WITajcie w mojej bańce
Szymon Hołownia
Co z karierą w ONZ? Wpis Hołowni z Nowego Jorku
Polska
Krzysztof Stanowski i Natalia Janoszek
Wyrok w sprawie Stanowski kontra Janoszek. "Żałuję, że nie mogę zacytować"
Polska
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiana w radzie nadzorczej PKP Cargo
BIZNES
Odkrycie w Barnham
Niezwykłe ślady w palenisku. Przełomowe odkrycie archeologów
METEO
imageTitle
Ukraina wybrała stadion na baraże mistrzostw świata
EUROSPORT
Zatrzymała go policja
Wjechał pod prąd na rondo, bo "się zagapił". Nagranie
Wrocław
Szpital w Ostrzeszowie
Lekarze przechodzą do innego szpitala. Oddziały zawieszone
Poznań
tusk
Rozmowa Tuska z ambasadorem USA "pokazała, jak ważna jest Polska"
Polska
Zełenski, rozmowy
Europa "utknęła w pętli". "Polityka ustępstw nie może być długoterminową strategią"
Świat
W wypadku zginął pasażer, kierowca trafił do szpitala
Pasażer zginął na miejscu, kierowca zmarł w szpitalu
Katowice
imageTitle
Ekspresowa metamorfoza. Od rozczarowania kadry do gwiazdy jednej z najlepszych lig świata
Najnowsze
Twierdzą: "nisko upadliśmy". Jeśli to prawda, to kiedy?
Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?
Zuzanna Karczewska
praca biuro shutterstock_2572543283
Polska druga od końca. Niepokojący wynik
BIZNES
Wojciech Skurkiewicz
"Proszę mnie nie dotykać". Dziennikarka przerwała wywiad z senatorem
Polska
ranny chłopiec
11-letni Roman opowiadał o mamie, tłumaczka nie wytrzymała
Świat
Niecodzienna interwencja straży miejskiej. Lis na dachu Amberexpo w Gdańsku
Lis na dachu biurowca
Trójmiasto
Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym. Zdjęcie ilustracyjne
Pucz inspirowany z Kremla? Przy wybrzeżu były już rosyjskie okręty
Świat
Szkoła podstawowa w Siedlcach została ewakuowana
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę
WARSZAWA
Rozbita grupa przestępcza handlująca nielegalnym tytoniem
Zatrzymali 11 osób, przejęli gotówkę i samochody
Wrocław
imageTitle
Liga Mistrzów zapada w zimowy sen. Zobacz aktualną tabelę
Najnowsze
Plac Zamkowy w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Polska coraz popularniejsza wśród turystów. "Silny wzrost ruchu"
BIZNES
Konferencja Polski 2050 w Sejmie
Jest oficjalna lista kandydatów na szefa Polski 2050
Polska
Carmen Lau
Jej sfałszowane nagie zdjęcia dostają sąsiedzi. Aktywistka w szoku
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica