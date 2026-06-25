Polska Szłapka komentuje słowa prezydenta o SAFE. Przyniósł do studia "gadżet" Mikołaj Stępień |

Szłapka o słowach prezydenta na temat SAFE: skrajna hipokryzja Źródło wideo: TVN24

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W poniedziałek Karol Nawrocki wystąpił na konferencji "Poland Future Summit" zorganizowanej w Warszawie przez Centrum Strategii Rozwojowych. W trakcie swojego przemówienia prezydent poruszył temat programu SAFE.- Wciąż czekamy jeszcze na taki duży, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej - mówił.

W czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka był pytany w "Faktach po Faktach", dlaczego prezydent chwali program pożyczek na zbrojenia, który wcześniej zawetował.

- Hipokryta po prostu. To jest skrajna hipokryzja - skwitował rzecznik rządu. Dodał, że specjalnie na tę okazję przyniósł do studia "gadżet". Wyjął następnie kartkę z wykresem przedstawiającym wzrost liczby zamówień w polskim przemyśle zbrojeniowym po implementacji SAFE.

Adam Szłapka w "Faktach po Faktach" Źródło zdjęcia: TVN24

Szłapka o słowach prezydenta: skrajna hipokryzja

- Pan prezydent i całe Prawo i Sprawiedliwość, którzy doskonale wiedzieli, że to jest program, który wzmocni polski przemysł obronny, który wpłynie pozytywnie na polską gospodarkę, który wzmocni polskie bezpieczeństwo, blokowali i próbowali sabotować. Sypać piach w tryby tego programu, tylko dlatego, żeby nie było tego sukcesu Polski - mówił gość "Faktów po Faktach". Zaznaczył, że opozycja obawiała się, że sukces tego programu pójdzie na konto rządu Donalda Tuska.

- Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można się nazywać polskim patriotą i działać na szkodę Polski. Nawrocki, Kaczyński i cała ta ekipa działali w tej sprawie na szkodę Polski i to, co teraz robią, to jest skrajna hipokryzja - podkreślił Szłapka.

Dymisja Trzaskowskiego? Rzecznik rządu: nie ma do tego powodów

Adam Szłapka komentował również aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Pytano go, czy w związku z tą sprawą widzi powody do dymisji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. - Myślę, że reakcja pana prezydenta była bardzo szybka i stanowcza i nie ma powodów, żeby podawał się do dymisji - odparł.

Prowadząca Anita Werner dociekała, czy Szłapka nie ma zastrzeżeń co do nadzoru prezydenta Warszawy nad szpitalem południowym .- Myślę, że to, że pan prezydent Rafał Trzaskowski odwołał radę nadzorczą szpitala, zarząd, to znaczy, że uznał, że szpital był źle nadzorowany i wyciągnął z tego powodu konsekwencje. Każda inna nieprawidłowość, która może skutkować złamaniem prawa, musi być wyjaśniona przed organami ścigania-oznajmił.

Dymisja Trzaskowskiego po aferze w szpitalu południowym? Szłapka: nie widzę powodów Źródło: TVN24

Szłapka o Jędrzejewskim: trudno traktować go w stu procentach poważnie

Był też pytany o wypowiedź premiera Donalda Tuska, który podał w wątpliwość oskarżenia byłego ordynatora z tego szpitala Emila Jędrzejewskiego. Według relacji lekarza, w czasie gdy na tamtejszym SOR-ze pracował Dawid Kacprzyk, miało tam dochodzić do licznych nieprawidłowości, w tym takich, których konsekwencje prowadziły do śmierci pacjentów.

- Trudno traktować w stu procentach poważnie człowieka, który ma odwagę powiedzieć publicznie o tego typu zarzutach, twierdząc, że ma wiedzę, a wcześniej nie zgłaszał tego do odpowiednich organów ścigania i po kilkunastu godzinach od tych publicznych zapowiedzi ma szansę złożyć te zeznania przed prokuraturą i ucieka od tego. Jest to wątpliwe. Myślę, że każdy to doskonale rozumie- kontynuował.

Pytano go także, czy premier zastanawia się nad rozwiązaniem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, w obliczu tej afery. - Nad czym premier się zastanawia w głowie, to trudno mi jest powiedzieć, ale nie słyszałem takiej rozmowy, by taka decyzja miała być podjęta - powiedział.

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